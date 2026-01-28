Fiat prevé elevar sus ventas un 50% en España este año gracias a su apuesta por los modelos de combustión y los modelos SUV

Fiat, la enseña italiana del grupo Stellantis, acaba de culminar un ejercicio de transición en España. La firma transalpina comercializó en el mercado patrio un total de 20.926 turismos y vehículos comerciales, lo que supuso una merma del 19% frente a 2024.

Una caída que se explica por el desplome en las ventas del Fiat 500, el modelo de volumen de la compañía. En 2025 sus entregas descendieron un 91,7%, hasta las 711 unidades. Dicho modelo inició su recorrido comercial con versiones eléctricas, una tecnología que aún no termina de convencer a los clientes, y microhíbridas.

Para dar la vuelta a esta situación, Fiat volverá a comercializar en España el 500 con motores de combustión (gasolina). Pero no será el único, dado que la firma turinesa también plantea hacer lo propio con el Grande Panda, cuyas primeras unidades llegarán en el segundo trimestre.

Pero no serán las únicas novedades de Fiat para el ejercicio en curso. La enseña del grupo Stellantis contará con dos nuevos modelos: uno del segmento B-SUV y otro del segmento C-SUV.

Ahora bien, pese a que Fiat va a volver a apostar por la tecnología de combustión, la compañía no ha descuidado las ventas de modelos eléctricos, las cuales crecieron un 58% el año pasado.

Con todo, Fiat espera incrementar sus ventas un 50% este año en la comparativa interanual. Un crecimiento que supondría alcanzar las 31.389 unidades matriculadas.

Eso sí, el desempeño se producirá, sobre todo, en el área de turismos, dado que las previsiones en el segmento de vehículos comerciales e industriales prevé mantenerse.

Entrada a nuevos segmentos

De cara a 2026, la compañía entrará en dos nuevos segmentos de mercado. Concretamente, en el B-SUV y C-SUV, el más demandado en el Viejo Continente. Ambos modelos se lanzarán en el segundo semestre del año.

Nuevamente, Fiat apostará por la multitecnología con estos dos modelos. De esta manera, dispondrán de motores de combustión, de microhibridación (MHEV, por sus siglas en inglés) y eléctrica. Con la entrada en ambos segmentos, la compañía tendrá una cobertura de mercado que se situará en el 75%.

A nivel interno, la denominación del modelo B-SUV es, hasta la fecha, F2U. Se trata de un modelo que supone el 27% de las matriculaciones del mercado patrio.

Por su parte, el modelo con el que competirá Fiat en el segmento C-SUV, que supone el 28% de las ventas en España, se denomina F2X.

Vuelve el Qubo

Otra revisión que llevará a cabo Fiat será en su gama de vehículos comerciales e industriales, denominada Fiat Professional. Aquí la modificación será tan sólo de nombre. Eso sí, será uno recordado por los clientes.

De esta manera, la versión del Fiat Doblò para pasajeros pasará a denominarse Fiat Qubo L. Dicho cambio tan sólo afectará a la versión de pasajeros, por lo que la de mercancías mantendrá la actual nomenclatura.

En 2025, Fiat Professional matriculó en España un total de 11.112 vehículos. Sin embargo, el desempeño fue dispar entre los diversos mercados.

Mientras que las ventas de furgones cayeron un 5,8%, hasta las 6.741 unidades, las entregas de derivados, furgonetas y pick-up de Fiat experimentaron un crecimiento del 21,2%, hasta los 4.291 vehículos.