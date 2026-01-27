810 km de autonomía y una carga del 40% en solo 10 minutos: el nuevo modelo chino que desafía a Tesla

A pesar del evidente retroceso de la producción de vehículos en 2025 debido al descenso de la demanda, este nuevo año promete, o al menos, eso indican los nuevos modelos que han sido presentados dentro del segmento eléctrico de la automoción.

Una revolución en cuanto a la autonomía, carga y diseño. Así es el nuevo Volvo EX60, un SUV mediano completamente electrificado que promete el confort familiar con sus cinco plazas.“Con este vehículo, eliminamos todos los obstáculos que aún nos impedían pasar a la electricidad", de este modo lo define Håkan Samuelsson, CEO de Volvo Cars.

Con un precio de salida de 64.900 euros el modelo, en su versión con mayor alcance es capaz de recorrer 810 kilómetros, de los cuales 340 kilómetros se obtienen con 10 minutos de carga mediante un cargador rápido de 400kw. Se trata de la motorización P12AWD, "la mejor autonomía de su clase" aseguran.

Imagen del El Volvo EX60. Volvo

Por otro lado, declaran superar a sus competidores entre los que se encuentran el Audi Q6 e-tron, el Mercedes GLC EQ o el BMW iX3 además del gigante Tesla con su modelo el Tesla Model Y que cuenta con 600 kilómetros de autonomía.

El Volvo EX60, se encuentra disponible en dos motorizaciones más aparte de la ya nombrada. La segunda de estas es la P10 AWD, este motor ofrece una autonomía de hasta 660 kilómetros, mientras que la versión eléctrica P6 con tracción trasera cuenta con 620 kilómetros de recorrido que se suman a las siete variantes totales en las que se encuentra disponible este SUV.

HuginCore es quien impulsa la nueva arquitectura de modelos eléctricos de Volvo basada en SPA3 (Scalable Product Platform 3) un núcleo de sistemas utilizado por primera vez en el Volvo EX90, lo que supone un beneficio en los costes de desarrollo. A su vez, esta nueva tecnología aumenta su eficiencia reduciendo el peso y, a consecuencia, reduce la huella de carbono.

Su diseño va mucho más allá de la elegancia ya que, por primera vez, incluye sistemas premium como altavoces en los reposacabezas de los cuatro asientos principales, se convierte en el primer Volvo Apple Music reinstalado con Dolby Atmos, lo que supone una experiencia de audio realmente inmersiva.

A la innovación se suma la última versión del Hugin Core, lo que permite al coche pensar, procesar y actuar. En su desarrollo interno colaboran con líderes tecnológicos como Google, NVIDIA y Qualcomm Technologies Inc.

A estas nuevas innovaciones se une la inteligencia artificial con Gemini como su asistente, permitiendo conversaciones naturales y personalizadas, evitando hacer uso de comandos específicos. También es referente para el sistema operativo Android ™ Automotive. Dispone de actualizaciones periódicas.

Seguridad al volante

Según declara la firma del consorcio Geely, los parámetros de valoración del modelo representan la máxima expresión del Estándar de Seguridad de Volvo Cars. Con ello, alcanza nuevos niveles de seguridad debido a que se evalúa constantemente el entorno a través de su amplia gama de sensores.

Por su parte, el cinturón de seguridad multiadaptativo es "una innovación de seguridad pionera y galardonada a nivel mundial", afirman. Esta incorporación se adapta a los pasajeros en tiempo real, teniendo en cuenta las circunstancias del tráfico con datos recogidos del exterior e interior del vehículo.

Con ello se refuerza una protección más eficiente y personalizada junto con sus sistemas de retención de última generación.El nuevo SUV ya está disponible en Europa y lo estará en EE.UU a finales de primavera con sus 10 años de garantía de batería. En Suecia también incluyen tres años de carga gratuita.