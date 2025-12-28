Víctor, conductor de grúas, alto y claro sobre lo que gana en invierno: “Se sacarán 1.600, o como mucho…”

Hablar de salarios en el sector del auxilio en carretera no es habitual, pero Víctor, conductor de grúas en la provincia de Alicante, lo explicó con total franqueza durante una charla en el canal de YouTube Elandrevlog. Al referirse a los meses de menor actividad, fue directo: en invierno, aseguró, “se sacarán 1.600 euros, o como mucho 1.800”, una cifra que, según comentó, refleja la realidad de muchos trabajadores del sector.

Del desempleo en Colombia a empezar desde cero en España

Antes de llegar a España, Víctor había trabajado durante más de 16 años en obra civil en Colombia. Sin embargo, relató que a partir de cierta edad las oportunidades comenzaron a desaparecer. “Después de los 35 años la edad se vuelve un obstáculo para conseguir trabajo”, explicó, motivo por el que decidió emigrar al continente europeo en busca de estabilidad.

Una vez en España, se encontró con una dificultad clave: su experiencia como conductor de camiones y maquinaria pesada no era suficiente sin los carnés y certificaciones locales. “Puedes tener toda la experiencia del mundo, pero si no tienes los carnés al día aquí, no te contratan”, señaló, tras verse obligado a realizar nuevos cursos para poder acceder a un empleo acorde a su perfil.

Años difíciles antes de lograr estabilidad

Durante sus primeros años en España, Víctor reconoció que tuvo que aceptar trabajos muy alejados de su profesión para poder subsistir. Pasó por empleos de limpieza, jardinería y albañilería, con ingresos muy ajustados y condiciones duras. “Había momentos en los que lo que ganaba solo alcanzaba para pagar el alquiler”, recordó durante la entrevista.

Con el paso del tiempo y tras encadenar distintos empleos, logró entrar en una empresa vinculada al sector del automóvil, donde comenzó como auxiliar mecánico. Su implicación y conocimientos técnicos le permitieron avanzar hasta obtener un contrato indefinido como operador de grúa.

El trabajo actual y los ingresos reales en invierno

Actualmente, Víctor trabaja para una empresa que presta servicios a aseguradoras, realizando asistencias en carretera, traslados de vehículos y otras intervenciones incluidas en las pólizas de seguro. Aunque reconoció que el trabajo implica guardias, turnos nocturnos y disponibilidad en fechas señaladas, dejó claro que es una actividad que le gusta.

En el plano económico, insistió en no idealizar el sector. Al hablar de salarios, explicó que en invierno, cuando baja la actividad, los ingresos se resienten. “Ahora en invierno se sacarán 1.600 euros, como mucho 1.800”, afirmó, matizando que en otras épocas del año se puede ganar algo más, pero sin grandes diferencias.

Un mensaje claro para quienes piensan emigrar

Para cerrar su testimonio en Elandrevlog, Víctor lanzó un consejo directo a quienes contemplan emigrar a España. Recalcó que no debe verse como una aventura, sino como un proyecto de vida que exige sacrificios. “Europa es difícil y la distancia pesa mucho si eres muy apegado a tu tierra”, comentó.

Su experiencia, marcada por años complicados y una mejora progresiva, muestra una realidad poco visible: la de trabajadores esenciales que sostienen servicios básicos, con salarios ajustados y una estabilidad que llega, en muchos casos, solo después de un largo proceso.