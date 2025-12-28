Santi, conductor de Uber, sobre cuánto puede ganar: “Si quieres facturar, mínimo son 12 horas de trabajo”

El conductor explicó que los fines de semana, especialmente viernes y sábado, son los días con más trabajo.

Trabajar como conductor de Uber ofrece flexibilidad y autonomía, pero también exige muchas horas al volante para que las cifras salgan. Así lo explicó Santi, conductor profesional con experiencia en Uber desde 2020, durante una entrevista en el canal de YouTube Mowlihawk, donde habló con claridad sobre cuánto se puede facturar al mes, cuántas horas son necesarias y cómo es realmente el día a día en la plataforma.

Cuántas horas trabaja un conductor de Uber para facturar más

Según explicó Santi, no existe una jornada fija en Uber, pero sí una relación directa entre horas trabajadas y facturación. Afirmó que “si quieres facturar, mínimo son 12 horas de trabajo”, especialmente para quienes buscan ingresos elevados. Aunque matizó que él no siempre realizaba jornadas tan largas, dejó claro que las cifras altas no se consiguen con turnos cortos.

Indicó que muchos conductores ajustan su horario en función de sus necesidades personales, ya que la plataforma permite conectarse y desconectarse libremente. Sin embargo, subrayó que quienes trabajan menos horas deben asumir que la facturación será menor, independientemente de la demanda.

Cuánto puede ganar un conductor de Uber al mes

En términos de ingresos, Santi explicó que un conductor con coche propio y cinco plazas puede llegar a facturar entre 6.000 y 7.000 euros mensuales, siempre en función de las horas trabajadas. Insistió en que se trata de facturación bruta, no de beneficio neto, ya que de esa cantidad hay que descontar comisiones, combustible, mantenimiento y otros gastos asociados.

También señaló que los vehículos tipo furgoneta generan más ingresos. Según comentó durante la entrevista, una furgoneta trabajando en Uber puede llegar a facturar en torno a 15.000 euros al mes, debido a que los servicios se pagan mejor que los de un turismo convencional.

Cómo funciona el modelo laboral en Uber

Santi explicó que los conductores no tienen un sueldo fijo y que el sistema funciona por facturación. Indicó que Uber aplica una comisión estándar del 25% por servicio, aunque señaló que en algunos trayectos esa comisión puede ser mayor. Cuanto más factura el conductor, mayor es el porcentaje que recibe sobre el total, según el sistema de tramos.

Añadió que es posible trabajar únicamente para Uber o combinar varias aplicaciones, aunque él afirmó que en su caso solo utilizaba Uber. Destacó que la principal ventaja del sistema es la flexibilidad, ya que el conductor decide cuándo trabaja y cuánto tiempo permanece conectado.

Los momentos con más trabajo y mayor demanda

El conductor explicó que los fines de semana, especialmente viernes y sábado, son los días con más trabajo. También destacó los periodos de lluvia, los eventos multitudinarios y las Navidades como momentos de alta demanda. Según contó, en esos días los servicios se encadenan y apenas hay tiempos muertos.

Por el contrario, aseguró que no existe un “día malo” como tal, ya que Uber funciona todos los días del año y siempre hay solicitudes, aunque con menor intensidad en determinadas franjas horarias.

Como conclusión, Santi resumió que Uber permite generar ingresos de forma flexible, pero no es un trabajo fácil ni rápido. Requiere muchas horas, constancia y asumir que la facturación alta implica largas jornadas. “Puedes parar cuando quieras”, explicó, pero dejó claro que quien busca ganar más debe estar dispuesto a pasar gran parte del día conduciendo.