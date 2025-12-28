Un experto en coches sobre la nueva batería que cambiaría la industria: “Son más baratas y harían los coches eléctricos mucho más económicos”

El experto explicó que este avance no solo permite mejorar la potencia de carga, sino que mantiene un proceso de fabricación sencillo y económico. Freepik

La innovación en baterías atraviesa una de sus etapas más aceleradas y empieza a abrir la puerta a cambios profundos en el coche eléctrico. En los últimos años, los avances no solo se han centrado en aumentar la autonomía, sino también en reducir costes y tiempos de carga, dos de los principales frenos para muchos compradores. En este contexto, las baterías de sodio vuelven a situarse en el centro del debate por su potencial para abaratar de forma significativa los vehículos eléctricos, como explicó el divulgador especializado Eduardo Arcos en su canal de YouTube.

El atractivo del sodio frente al litio

Eduardo Arcos explicó que las baterías de sodio funcionan de forma muy similar a las de ion-litio, pero sustituyen este material por sodio, un elemento mucho más abundante y cuya extracción resulta más sencilla. “Son más baratas y harían los coches eléctricos mucho más económicos”, afirmó, al subrayar que el coste de la batería sigue siendo el principal factor que encarece este tipo de vehículos.

Además, señaló que estas baterías presentan ventajas adicionales, como una mayor seguridad frente a problemas térmicos. No obstante, recordó que hasta ahora tenían dos limitaciones claras: una menor densidad energética y potencias de carga más reducidas en comparación con las baterías de litio más avanzadas, como las NMC. Por ese motivo, su uso inicial se había planteado para vehículos con autonomías más contenidas o para aplicaciones como motocicletas eléctricas.

El avance que podría cambiar la carga rápida

Durante su análisis, Arcos se refirió a ensayos realizados por la Universidad de Ciencias de Tokio, donde se consiguió cargar una batería de sodio más rápido que una batería de ion-litio sin encarecer el proceso de fabricación. Este resultado se logró gracias a un nuevo tipo de electrodo basado en carbono duro y a un método de producción distinto, que evita los atascos de iones que hasta ahora limitaban la velocidad de carga.

Según explicó, este avance no solo permite mejorar la potencia de carga, sino que mantiene un proceso de fabricación sencillo y económico. También destacó que estas baterías mostraron un mejor comportamiento en temperaturas extremas, un aspecto relevante en zonas donde las baterías de litio suelen degradarse con mayor rapidez.

Un contexto favorable para su llegada al mercado

Eduardo Arcos contextualizó este avance dentro de una tendencia más amplia de innovación acelerada en el sector. En los últimos meses, se han anunciado mejoras en baterías LFP, avances en baterías semisólidas y desarrollos en baterías de estado sólido que podrían llegar antes de lo previsto inicialmente.

También mencionó el papel de grandes fabricantes como CATL y BYD, que trabajan en metodologías para fabricar nuevas químicas de baterías a gran escala. En ese escenario, las baterías de sodio podrían convertirse en una alternativa real para coches eléctricos más asequibles, especialmente en los segmentos de acceso.

Aunque insistió en que estos desarrollos siguen en fase experimental, Arcos consideró que el interés del mercado y la inversión que suelen acompañar a este tipo de innovaciones podrían acelerar su llegada. “No sería extraño que en un año o año y medio se empiece a hablar de baterías de sodio capaces de cargar tan rápido como las de litio, pero a un precio significativamente menor”, concluyó.