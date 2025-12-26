Joseba, experto en gasolina, refuta un estudio de la OCU sobre los combustibles en España: “No sirve para nada”

Un reciente estudio de la OCU sobre gasolinas y gasóleos en España generó un amplio debate en el sector energético y automovilístico. Mientras el informe concluía que todos los combustibles son prácticamente iguales, varios especialistas cuestionaron tanto su metodología como sus conclusiones. Uno de ellos fue Joseba, experto en combustibles, quien analizó el trabajo y fue especialmente crítico con el enfoque utilizado.

Críticas al planteamiento del estudio de la OCU

A través de un video en su canal de YouTube Easy Gas, el experto explicó que el principal problema del informe radicaba en los parámetros analizados. Según comentó, la OCU se centró en variables que no permiten diferenciar un combustible de otro en condiciones reales de uso. “Voy a explicar por qué el estudio de la OCU no vale para nada”, declaró, antes de señalar que las pruebas realizadas solo midieron características comunes a todos los carburantes que salen de las refinerías.

El experto añadió que esos parámetros no dependen de la gasolinera ni de la aditivación final del producto. “Han cogido las seis pruebas que no valen absolutamente para nada porque solo miden el producto que sale de CLH y que no es manipulable”, afirmó, subrayando que esas variables pueden variar según la refinería, pero no reflejan la calidad final que recibe el conductor.

Qué aspectos clave quedaron fuera del análisis

Otro de los puntos que Joseba puso sobre la mesa fue la ausencia de pruebas relacionadas con el rendimiento y la protección del motor. En su opinión, el estudio ignoró factores determinantes para el usuario final, como la eficiencia o la limpieza interna del propulsor. “No han analizado parámetros que tienen que ver con la eficiencia de los motores: menor consumo, mayor potencia o fiabilidad”, comentó.

El experto detalló que existen indicadores técnicos que sí permiten diferenciar un combustible aditivado de uno básico. Entre ellos mencionó el número de cetano, la estabilidad a la oxidación, la filtrabilidad o la tendencia al bloqueo de filtros. “Si mides esas características, ahí es donde se ven las diferencias”, añadió, defendiendo que la aditivación juega un papel clave en el comportamiento del carburante a largo plazo.

La conclusión del experto sobre el impacto real del informe

Para Joseba, el estudio de la OCU puede inducir a error al consumidor al transmitir la idea de que todos los combustibles son iguales. A su juicio, esa afirmación solo sería válida si se atiende a parámetros mínimos de homologación, pero no si se analiza el funcionamiento real en el vehículo. “No todos los combustibles que se venden en las gasolineras son iguales”, insistió.

El experto concluyó que, tal y como fue planteado, el informe aporta poco valor práctico. “Para poco o nada ha servido este estudio”, sentenció, reiterando que un análisis completo debería incluir pruebas más costosas y complejas, pero también más útiles para entender cómo influye cada combustible en el rendimiento y la durabilidad del motor.