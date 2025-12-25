Matt, analista en automoción, sobre el Ford Kuga: “Es mucho más rápido de lo que afirma Ford"

El experto comentó que el resultado no transmite una imagen especialmente moderna frente a algunos de sus rivales más recientes.

La desaparición de modelos históricos como el Ford Focus y el Fiesta ha reabierto el debate sobre el futuro de otros vehículos de la marca en Europa. En este contexto, Matt Watson, analista en automoción, analizó la situación del Ford Kuga y planteó si este SUV podría seguir el mismo camino que otros modelos ya cancelados por el fabricante.

Un precedente que pone en duda su continuidad

Matt Watson recordó que el Ford Focus fue el coche más vendido del Reino Unido entre 1999 y 2008, mientras que el Fiesta lideró el mercado entre 2009 y 2020. A pesar de esos datos de ventas, ambos modelos fueron eliminados del catálogo de Ford, lo que, según explicó, demuestra que el éxito pasado no garantiza la supervivencia de un modelo.

En comparación, señaló que el mejor resultado del Ford Kuga fue un noveno puesto en ventas. Desde el canal de YouTube Car Wow, el analista comentó que resulta llamativo que Ford haya mantenido este modelo con una única renovación, especialmente en un segmento cada vez más competido por marcas procedentes de Corea, Japón y China.

Un diseño que no termina de convencer

Watson afirmó que Ford actualizó el diseño exterior del Kuga para mantenerlo vigente, introduciendo cambios en la parrilla, una barra de luz frontal y detalles específicos en versiones como la Active. Aun así, comentó que el resultado no transmite una imagen especialmente moderna frente a algunos de sus rivales más recientes.

En la parte trasera, indicó que la renovación fue limitada y que el conjunto empieza a verse anticuado. Aunque destacó como positivo el uso de salidas de escape reales, concluyó que el diseño general no parece el de un modelo pensado para mantenerse muchos años más en el mercado.

Interior renovado, pero con concesiones

El analista explicó que el interior del Ford Kuga recibió una actualización importante, especialmente con la incorporación de una pantalla central de gran tamaño y buena respuesta. También destacó la compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto como uno de sus puntos fuertes.

Sin embargo, añadió que trasladar los controles del climatizador a la pantalla complica su uso durante la conducción. Asimismo, comentó que la calidad de los materiales es irregular, combinando plásticos acolchados con otros más duros que no transmiten una sensación premium frente a algunos competidores directos.

Mecánicas híbridas y comportamiento dinámico

Watson señaló que Ford eliminó las versiones diésel del Kuga y apostó únicamente por motores de gasolina e híbridos. Detalló que la gama incluye versiones híbridas convencionales, una híbrida enchufable y una variante con tracción total, la única disponible con este sistema.

Durante la prueba dinámica, comentó que el rendimiento fue mejor de lo esperado, tanto en aceleración como en frenado. Incluso indicó que el coche superó las cifras oficiales anunciadas por la marca en algunas mediciones, lo que reforzó su valoración positiva en este apartado.

Precio, alternativas y conclusión

El principal punto débil, según Watson, fue el precio. Indicó que el Ford Kuga resulta más caro que rivales como el Kia Sportage o el Nissan Qashqai, lo que dificulta su posicionamiento en un mercado muy competitivo.

Finalmente, el analista concluyó que el Kuga es un coche correcto y que puede ser una opción válida, aunque reconoció que existen alternativas mejores. Recordó que ya no se encuentra entre los diez modelos más vendidos del Reino Unido y afirmó que, por ese motivo, “sus días podrían estar contados”.