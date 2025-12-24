La incursión política de Elon Musk lleva a Tesla a cerrar su segundo año consecutivo con recortes en las ventas

El ejercicio 2025 será el segundo consecutivo en el que Tesla recorte sus ventas mundiales. Un año que ha estado marcado por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Y, de la mano del magnate neoyorquino, llegó Elon Musk.

El multimillonario sudafricano se hizo cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), un organismo creado con el único fin de recortar gastos y reorganizar la burocracia federal.

Dicho departamento echó el cierre el pasado mes de noviembre. Antes, en mayo, Musk abandonó la Administración Trump tras criticar el proyecto de presupuesto de los republicanos.

Pero los problemas en Tesla dieron comienzo meses antes. Concretamente, en el primer trimestre del año.

Una situación que se explica por una desaceleración del mercado de vehículos eléctricos, una mayor competencia, así como a factores operativos, entre los que se incluyen la renovación de su reducida gama de vehículos.

En 2024, Tesla registró su primer descenso mundial en ventas en más de una década. De hecho, Elon Musk afirmó a finales de ese año que las previsiones de Tesla pasaban por incrementar las ventas entre un 20% y un 30%.

Por poner las cosas en contexto, Tesla acumula cuatro años consecutivos en los que no ha cumplido sus previsiones de venta. No lo hizo en 2022, tampoco en 2023, ni siquiera en 2024. Y, por supuesto, tampoco cumplirá sus previsiones este 2025.

Bonus histórico

Todo ello no fue óbice para que los accionistas de la compañía norteamericana decidiesen retribuir a su fundador y consejero delegado con un bonus récord.

En total, Elon Musk percibirá un billón de dólares -sí, billón con 'b'- en caso de cumplir una serie de objetivos hasta 2035.

Concretamente, el 75% de los accionistas de Tesla aprobó dicho paquete accionarial. No estaban entre ellos inversores institucionales como Norges Bank, el fondo soberano de Noruega.

"Si bien reconocemos el importante valor generado bajo el liderazgo visionario del Sr. Musk, nos preocupa el monto total del bonus, la dilución de la participación accionarial y la falta de mitigación del riesgo asociado a la figura del consejero delegado, en consonancia con nuestra postura sobre la remuneración de los ejecutivos", según la explicación del sentido de voto realizada por Norges Bank.

Cabe recordar que Norges Bank Investment Management ostenta una participación del 1,12% en Tesla, lo que equivale a 37,27 millones de títulos de la compañía de coches eléctricos.

Previamente, en el mes de junio, el fondo de pensiones sueco AP7 se desprendió de todas las acciones de la compañía. No obstante, dicho fondo huyó antes de que Musk propusiese su bonus billonario. Y lo hizo por el incumplimiento de los derechos laborales en Estados Unidos por parte de Musk.

'Sorpasso' de BYD

La situación es tan delicada que Tesla dejará de ser la firma con más ventas de vehículos eléctricos en el mundo. Su lugar lo ocupará la china BYD.

Una situación que se explica por su continua entrada en diversos mercados de todo el mundo. En los nueve primeros meses del año, BYD comercializó 3.260.146 vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables), lo que equivale a un alza del 18,6% en la comparativa interanual.

De este monto, 1.605.903 unidades correspondieron a turismos completamente eléctricos, lo que supone un alza del 37,1% frente al mismo periodo del año anterior y el 49,2% de las entregas.

Tesla, por su parte, comercializó en los nueve primeros meses del año un total de 1.247.902 vehículos eléctricos, lo que equivale a un descenso del 3,5% en la comparativa interanual.

Problema en Europa

Lo cierto es que Tesla acumula problemas en las tres principales regiones de venta de vehículos: Estados Unidos, China y, sobre todo, Europa.

El Viejo Continente ha dado la espalda a la compañía estadounidense. Y no es algo que llame la atención si se tienen en cuenta las constantes alharacas vertidas por Elon Musk a lo largo del año.

A comienzos de año, y en mitad de la campaña de las elecciones federales de Alemania, Musk pidió el voto para el partido de ultraderecha AfD (Alternativa por Alemania).

De hecho, el empresario dijo recientemente que "la UE debería ser abolida y la soberanía devuelta a los países individuales, para que los gobiernos puedan representar mejor a sus pueblos".

Todo ello después de que la Comisión Europea impusiera una multa de 120 millones de euros a X por vulnerar normas de transparencia y obligaciones del Reglamento de Servicios Digitales.

En Alemania, donde Tesla cuenta con una gigafactoría, las ventas de la compañía entre enero y noviembre acumulan un descenso del 48,4% frente al mismo periodo del año anterior, hasta las 17.358 unidades.

España es de los pocos mercados comunitarios en los que las matriculaciones de la firma se incrementan. ¿La razón? Tesla mantiene un programa de descuentos para determinados modelos y versiones desde julio de 2024.

Esta situación le permite a la compañía incrementar sus ventas. Pero también traslada a sus clientes los problemas derivados de la pérdida de valor residual de sus vehículos.

Lo cierto es que la compañía cuenta con una gama de modelos excesivamente corta, lo que le perjudica frente a una competencia que dispone de una gran variedad de vehículos.

Entre enero y noviembre -últimos datos disponibles- las ventas de Tesla en el Viejo Continente acumulaban un descenso del 28% en tasa interanual, con un total de 203.382 unidades comercializadas.

Transformación de la compañía

Si alguien pensaba que Tesla iba a centrarse en la industria automovilística se equivoca. La firma se encuentra en un proceso de transformación sin precedentes.

“El próximo capítulo de Tesla tiene el potencial de crear un mundo que apenas hemos comenzado a imaginar: reinventar el trabajo, el transporte y la energía, e integrar la IA en el mundo físico a través de productos y servicios para crear un mundo más seguro, limpio y placentero para todos”, aseguraba la compañía en una carta remitida a los accionistas para aprobar el bonus billonario de Elon Musk.

Entre los objetivos destaca la ambición de lograr un valor de mercado de 8,5 billones de dólares para Tesla en la próxima década. En la actualidad, la capitalización de la compañía se sitúa en los 1,4 billones de dólares.

No sólo eso. El magnate sudafricano también contempla la producción de 20 millones de vehículos hasta 2035. Por poner estas cifras en contexto, desde que Tesla inició su producción, allá por 2008, ha fabricado 7,9 millones de unidades.

Esto implicaría producir 2 millones de vehículos al año, cifra ligeramente superior a los últimos ejercicios. Así, en 2024 fabricó 1,77 millones de unidades.

Otro de los objetivos a cumplir a cambio del bonus de un billón de dólares es el desarrollo y despliegue masivo de flotas de robotaxis y productos de conducción autónoma. De hecho, contempla 10 millones de suscripciones activas al sistema de conducción autónoma.

Pero también hay otros hitos vinculados al despliegue comercial de robots humanoides. Para 2035, el objetivo de Musk es tener al menos un millón de unidades del robot Optimus en operación.

De hecho, se prevé que los robots sean el núcleo del negocio de Tesla, superando la facturación del sector automovilístico.

El beneficio se desploma

En los tres primeros trimestres del año, el beneficio de la compañía cayó un 40,4% en la comparativa interanual, hasta situarse en los 2.954 millones de dólares (2.515 millones de euros). Lo mismo sucedió con los ingresos, los cuales mermaron un 4,8%, hasta los 69.926 millones de dólares (59.522 millones de euros).

La caída de la rentabilidad también se explica por el incremento de los gastos operativos, así como por los menores ingresos derivados de los créditos regulatorios.

Con todo, el futuro de Tesla tan sólo lo sabe Elon Musk. Ahora bien, habrá que esperar a que la compañía logre cumplir alguna de sus previsiones. Si es que esto se produce en algún momento.