Un analista en automoción sobre el próximo modelo de Volkswagen que apuesta por un SUV eléctrico asequible

El ID Cross Concept anticipa el que será el próximo SUV eléctrico de Volkswagen para el segmento B, un modelo que llegará al mercado en 2026 y que adelanta de forma bastante fiel el diseño y el planteamiento del futuro T-Cross eléctrico. El vehículo fue presentado como un prototipo muy cercano a la realidad y pudo verse, tocarse y probarse, algo que permitió analizar hasta qué punto la marca alemana busca un modelo eléctrico accesible y funcional, tal y como explicó Jaume, analista en automoción del canal coches.net, durante su primer contacto con el coche.

Un concept muy cercano al modelo de serie

Jaume señaló que no todos los prototipos presentados en los salones del automóvil son simples ejercicios de diseño y definió al ID Cross Concept como un coche “muy posibilista” y “muy realista”. En ese sentido, explicó que el modelo define con claridad cómo será el vehículo de producción que Volkswagen lanzará en 2026, tanto por concepto como por planteamiento general.

El analista añadió que el tamaño es prácticamente idéntico al del actual Volkswagen T-Cross, con una longitud de 4,16 metros, aunque con un diseño completamente distinto. Según comentó, Volkswagen no busca cambiar de segmento, sino ofrecer un SUV eléctrico reconocible, coherente y bien posicionado dentro de su gama.

Diseño exterior y nuevas claves estéticas de Volkswagen

En el apartado de diseño, Jaume recordó las palabras de Andreas Mindt, diseñador jefe de Volkswagen, quien afirmó que un Volkswagen debe ser un coche simpático, inconfundible y con carácter. Según explicó, esa filosofía se refleja claramente en el frontal del ID Cross Concept, marcado por una firma luminosa en 3D que da la sensación de que el coche “te sonríe”.

También destacó las proporciones del conjunto, el techo flotante, los pasos de rueda con protecciones plásticas pensadas para soportar un uso exigente y una trasera de líneas limpias. Añadió que la tira luminosa que recorre el portón, con el logotipo de Volkswagen iluminado, apunta a una tendencia que se repetirá en los próximos eléctricos de la marca alemana.

Plataforma eléctrica, potencia y autonomía

El ID Cross Concept se construye sobre la plataforma MEB evolucionada y equipa un motor eléctrico delantero de 211 caballos de potencia. Jaume explicó que la batería principal es de 56 kWh, con una autonomía estimada de 420 kilómetros, y que está prevista una versión más asequible con batería de 38 kWh.

Según comentó, esta configuración permite ofrecer un SUV eléctrico del segmento B con cifras de potencia y autonomía superiores a las de muchos modelos equivalentes con motor térmico. En su análisis, subrayó que la electrificación facilita propulsores más eficientes sin necesidad de aumentar el tamaño del vehículo.

Interior funcional y rectificaciones de la marca

En el interior, el analista explicó que el diseño es claramente conceptual, pero adelantó muchas de las soluciones que llegarán al modelo de serie. Destacó la sensación de bienestar que transmite el habitáculo, con un diseño minimalista, dos pantallas de 11 y 13 pulgadas y una combinación equilibrada de mandos digitales y físicos.

Jaume subrayó que Volkswagen ha rectificado algunos aspectos criticados en anteriores modelos eléctricos, como el regreso de botones físicos en el volante, mandos convencionales en el climatizador y el uso de cuatro pulsadores para las ventanillas. Según añadió, estos cambios confirman una apuesta por la usabilidad real frente a soluciones excesivamente táctiles.

Al cerrar su análisis, el experto afirmó que el ID Cross Concept marca una nueva tendencia en el diseño de los eléctricos de Volkswagen y adelantó que el modelo de serie llegará muy próximo a lo visto en el prototipo. En su opinión, se trata de un paso positivo hacia un SUV eléctrico más atractivo, funcional y asequible dentro de la gama de la marca.