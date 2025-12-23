Matt, experto en coches, sobre el coche de Citröen que equilibra comodidad, potencia y precio: “Un eléctrico pensado para la familia”

Matt afirmó que el diseño resulta atractivo y funcional, con una consola central de líneas rectas y una pantalla vertical que considera más adecuada para la navegación que una horizontal.

El Citroën C5 Aircross se presenta como un SUV de gran tamaño, con un diseño robusto y una clara orientación hacia la comodidad, especialmente en su versión eléctrica. Durante una prueba en vídeo, Matt Watson, del canal de YouTube Carwow, analizó el modelo desde el exterior hasta su comportamiento en carretera, destacando su planteamiento familiar, la variedad de motorizaciones disponibles y el equilibrio general del conjunto, tal y como comentó a lo largo de su análisis.

Un diseño robusto que transmite solidez

Watson describió al C5 Aircross como un coche “grande y fornido”, con una imagen cuadrada que le da mucha presencia visual. Destacó el diseño del frontal, la iluminación y el nuevo logotipo de Citroën, así como los múltiples contornos de la carrocería que refuerzan esa apariencia robusta, aunque aclaró que no se trata de un vehículo todoterreno.

El analista añadió que, pese a que algunos podrían considerar a Citroën una marca de enfoque económico, el coche transmite una buena sensación de calidad. En ese sentido, comentó que el sonido de las puertas al cerrar resulta sólido tanto delante como detrás, algo que no siempre ocurre en modelos de este tamaño y precio.

Un interior cómodo y bien resuelto

En el interior, Matt afirmó que el diseño resulta atractivo y funcional, con una consola central de líneas rectas y una pantalla vertical que considera más adecuada para la navegación que una horizontal. Comentó que el sistema de infoentretenimiento tiene una definición correcta y permite personalizar accesos directos mediante widgets.

También señaló que, aunque existen plásticos duros en algunas zonas, los materiales acolchados y las superficies suaves al tacto elevan la percepción general. Según explicó, “todo se siente muy sólido” y no hay crujidos ni vibraciones, algo que valoró de forma positiva en un coche pensado para un uso familiar intensivo.

Espacio interior y practicidad para la familia

Uno de los aspectos más destacados por Watson fue el espacio en las plazas traseras. Comentó que hay muy buen espacio para la cabeza, las piernas y los pies, con asientos cómodos y buen soporte de muslos, incluso teniendo en cuenta la ubicación de las baterías bajo el piso en la versión eléctrica.

Al analizar el maletero, el experto subrayó su capacidad de 565 litros y comprobó que pueden entrar hasta ocho maletas, calificando el resultado como “muy impresionante”. Añadió que el portón de gran tamaño y la posibilidad de configurar el piso refuerzan la practicidad del conjunto para un uso familiar.

Prestaciones eléctricas y equilibrio en carretera

En su versión eléctrica, el Citroën C5 Aircross cuenta con 213 caballos de potencia y una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos. Matt explicó que, pese a su peso de 2,1 toneladas, la entrega de potencia es estable y controlada, sin pérdidas de tracción, y que el coche se siente seguro incluso al exigirle más al motor.

El analista añadió que la suspensión trasera independiente de la versión eléctrica mejora el confort y la estabilidad frente a las versiones de combustión. Según comentó, el coche logra un buen equilibrio entre comodidad y manejo, resulta silencioso a velocidad de autopista y permite viajar largas distancias con un alto nivel de confort, lo que refuerza su planteamiento como “un eléctrico pensado para la familia”.