Máximo, analista en coches, sobre qué coches de segunda mano con motor V8 puedes encontrar por menos de 10.000 euros

Encontrar un coche con motor V8 por menos de 10.000 euros no es imposible, aunque exige conocer bien el mercado y asumir que se trata de modelos veteranos. Máximo, responsable del canal Garaje Hermético, explica que, bien elegidos, estos coches pueden ser una alternativa real frente a opciones mucho más caras y modernas, especialmente si su uso se limita a viajes ocasionales.

Coches con motor V8 que aún se pueden encontrar por menos de 10.000 euros

Uno de los modelos más interesantes es el Audi A6 4.2 de 2004, que puede encontrarse desde unos 9.000 euros. Cuenta con tracción total quattro, cambio automático tiptronic y un motor V8 de 4,2 litros con 334 caballos. Máximo destaca que también existe en carrocería Avant y que, por precio y prestaciones, es uno de los grandes chollos del mercado.

En el entorno de los 10.000 euros aparece también el BMW 645 Ci de 2004, considerado por el analista como una de las joyas del listado. Monta un V8 de 4,2 litros y 333 caballos, ofrece cuatro plazas reales y un buen maletero, y suele estar mejor cuidado que muchas berlinas equivalentes.

Otro candidato claro es el Lexus LS400, especialmente en unidades de finales de los años 80 y primeros 90. Por unos 10.000 euros se puede acceder al primer Lexus de la historia, con un V8 de 4 litros y 250 caballos, famoso por su fiabilidad, refinamiento y robustez mecánica.

En el mercado alemán, el Mercedes E420 de 1994 también entra en este rango de precios, con unidades desde unos 12.000 euros, aunque Máximo señala que en ocasiones se pueden encontrar algo más baratas. Equipa un V8 de 4,2 litros y 279 caballos y representa una época en la que, según el experto, “los Mercedes eran auténticos Mercedes”.

Cerrando la lista de los más asequibles aparece el Volkswagen Touareg V8 de 2002, que puede encontrarse desde unos 8.000 euros. Comparte plataforma con el Porsche Cayenne y el Audi Q7, y monta un V8 de 4,2 litros con potencias entre 310 y 350 caballos, según versión.

Por qué un V8 usado puede tener sentido hoy

Máximo insiste en que, para quien hace pocos kilómetros al año en carretera, el sobrecoste de consumo frente a otras motorizaciones es asumible. Según sus cálculos, la diferencia anual frente a un coche más eficiente puede rondar los 700 euros, una cifra que considera razonable si se valora la experiencia de conducción y el carácter de estos motores.

Además, subraya que muchos de estos V8 todavía no son considerados clásicos, pero están cerca de serlo, lo que abre la puerta a una posible revalorización si se elige bien la unidad. Para el analista, el mercado de segunda mano aún ofrece oportunidades claras para quien busca un motor grande, atmosférico y con carácter por un precio contenido.