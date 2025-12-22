Un conductor de autobuses por carretera habla sin filtros sobre cuánto gana: “El salario aproximado es de unos 2.000 a…”

Hablar del salario de un conductor de autobús en España no es tan sencillo como dar una cifra cerrada y Julio Herrera, chófer profesional y creador de contenido en YouTube, lo explicó desde su propia experiencia. Según relató, el sueldo depende en gran medida del tipo de servicio, del convenio colectivo y de la comunidad autónoma en la que se trabaje, factores que generan grandes diferencias dentro del mismo sector.

Dos convenios y dos realidades salariales

En un vídeo publicado en su canal de YouTube, Julio Herrera explicó que dentro del transporte de viajeros por carretera existen dos grandes tipos de servicio: el discrecional y el regular. El primero incluye autobuses turísticos, traslados a eventos o excursiones sin ruta fija, mientras que el segundo corresponde a servicios periódicos con recorridos establecidos, como los autobuses urbanos e interurbanos.

El conductor comentó que cada comunidad autónoma cuenta con su propio convenio colectivo y que, en el caso del transporte regular, suele existir un único tipo de contrato, el de conductor perceptor. Esta diferencia de convenios, añadió, es clave para entender por qué los salarios no son homogéneos en toda España.

Cuánto se gana en discrecional y en regular

Herrera relató que comenzó trabajando en transporte discrecional y que su salario se situaba entre 1.800 y 1.900 euros netos mensuales. Explicó que se trataba de una jornada completa con una media de 10 horas diarias, marcada por la disponibilidad constante, y que las pagas extras estaban incluidas dentro del sueldo.

Al pasar al transporte regular, aseguró que las condiciones cambiaron de forma notable. Indicó que la jornada habitual se movía entre 8 y 9 horas, aunque a veces sin pausas, y que el salario aproximado era de unos 2.000 a 2.100 euros netos. En este caso, añadió, existen tres pagas extra no incluidas en la nómina mensual.

Por qué el regular paga más que el discrecional

El conductor explicó que la diferencia salarial entre ambos convenios se debe, en gran parte, al modelo de financiación. Señaló que el transporte regular cuenta con concesiones públicas para explotar las líneas y recibe financiación del Estado, mientras que el discrecional depende únicamente de lo que genera la actividad.

También recordó que el sueldo final puede variar en función de múltiples conceptos salariales, como la antigüedad, las dietas, los traslados, las pernoctas, los festivos, las horas extra o los días libres trabajados. Por ese motivo, recomendó consultar siempre el convenio colectivo autonómico, ya sea en el Boletín Oficial del Estado, a través de sindicatos o directamente en la empresa.

“Si te sacas el carnet solo por el salario, te quemas”

Como conclusión, Julio Herrera afirmó que elegir esta profesión únicamente por el sueldo puede llevar a una rápida frustración. Declaró que, en su opinión, “si te sacas el carnet de autobús por el salario, te vas a quemar muy rápido”, y defendió que se trata de un oficio que exige vocación.

El conductor cerró su reflexión señalando que él tomó ese camino por gusto por la conducción y el transporte de viajeros, y que, pese a las exigencias del trabajo, no se arrepintió de su decisión profesional.