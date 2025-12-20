Toni, camionero de internacional, fuerte y claro sobre como las empresas quieren ahorrar en salario: “Que no os tomen el pelo”

Toni mencionó que las empresas buscan parejas o matrimonios que se turnen al volante para que el negocio resulte rentable.

Ganar 1.900 euros al mes como segundo conductor o aprendiz en transporte internacional puede parecer un buen salario, pero, según Toni Cornella, creador del canal de YouTube ToniCornella, esa cifra es engañosa cuando se analizan con detalle los conceptos que componen la nómina y las condiciones reales del trabajo, además de otras “estrategias” que las empresas usan para ahorrar dinero.

Un salario que “no resiste un análisis básico”

El debate surgió a raíz de un podcast en el que un joven conductor aseguró que le parecía correcto cobrar 1.900 euros por trabajar como segundo conductor en rutas internacionales. Toni Cornella comentó que esa afirmación le parecía equivocada y que el problema estaba en no hacer bien los números.

Según explicó, esos 1.900 euros incluyen todos los conceptos salariales. Al descontar las dietas internacionales, que cifró de forma generosa en unos 1.000 euros mensuales, y la parte proporcional de las pagas extra prorrateadas en la nómina, el sueldo real se reduce de forma considerable. En ese escenario, añadió, el salario neto se quedaría entre 600 y 650 euros al mes.

Semanas fuera de casa por 600 euros

Cornella subrayó que ese ingreso real contrasta con las exigencias del trabajo. Declaró que se trata de pasar semanas fuera de casa, sin vida social, sin ver a la familia ni a los amigos y viviendo encerrado en la cabina de un camión durante largos periodos de tiempo.

Además, señaló que el conductor debe convivir con otra persona, adaptarse a sus costumbres y asumir condiciones duras de descanso e higiene. Todo ello, recalcó, por un salario que considera claramente insuficiente para el nivel de sacrificio que exige el transporte internacional.

El pago “por cabina” y las parejas al volante

Toni Cornella añadió que muchas empresas de transporte internacional operan actualmente con un sistema de pago “por cabina”. Según explicó, las compañías tienen asignada una cantidad fija, en torno a 5.000 euros por cabina, lo que las lleva a buscar parejas o matrimonios que se turnen al volante para que el negocio resulte rentable.

Desde su punto de vista, este modelo beneficia a la empresa, pero no al trabajador. Comentó que, en la práctica, ese dinero acaba repartiéndose entre dos personas, reduciendo aún más el salario individual del conductor.

“Que no os tomen el pelo”

El youtuber recordó que cuando él comenzó en el transporte internacional, hace más de dos décadas, llegó a cobrar alrededor de 3.000 euros mensuales. Por ese motivo, afirmó que no es ningún disparate defender que hoy un conductor debería estar cobrando en torno a 5.000 euros por ese trabajo, y no una pareja repartiendo esa cantidad.

Cornella concluyó que aceptar salarios como el de 1.900 euros con todo incluido supone normalizar una pérdida de poder adquisitivo y de calidad de vida en el sector. “Que no os tomen el pelo”, zanjó, insistiendo en que el problema no es el oficio, sino unas cuentas que, a su juicio, no salen.