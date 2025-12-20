Manuel (58) es camionero autónomo: "Si nosotros no transportamos, en España se para todo, todo"

El transporte por carretera es una actividad difícil para muchos autónomos en España. El encarecimiento de los costes, la falta de actualización de las tarifas y la imposibilidad de invertir en nuevos vehículos han colocado a numerosos profesionales en una situación límite.

Así lo expuso Manuel, transportista con una larga trayectoria, durante una entrevista en el canal Rutas de Éxito. "No es rentable el sector. Llevo tantos años... tengo 58. Me jubilo a los 60 años y me olvido", dice con un tono enojado, el experimentado camionero. En ese sentido, angustiado, dijo sin pelos en la lengua: "Si nosotros no transportamos, en España se para todo, todo".

"Voy viviendo y no tengo dinero para cambiar el camión, lo tengo bien, pero es un cacharro viejo. Trabajo debajo del coste", afirmó el conductor. Como respuesta, una usuaria ha dejado su comentario y agradeció la entrevista con Manuel: "Es el primer invitado al programa que ha sido sincero".

Según explicó Manuel, después de décadas trabajando en la carretera, sus ingresos apenas le permiten mantenerse.

En un pasaje de la entrevista, Manuel recordó que hace unos veinte años llegó a facturar el doble de lo que ingresa actualmente, con unos costes muy inferiores.

Hoy, pese a generar entre 7.000 y 8.000 euros mensuales en trayectos cortos, el aumento del precio del combustible, los neumáticos, las reparaciones, los seguros y la carga fiscal reduce al mínimo el margen disponible. “Después de pagar todo, queda muy poco”, resumió.