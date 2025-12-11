Stella Li vence a Elon Musk en Europa: los números de ventas del BYD Seal U DM-i destrozan al Tesla Model 3

El tablero automotor global sufre una sacudida histórica que redefine el liderazgo de las grandes marcas en Europa.

La estrategia comercial de Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, desafía la hegemonía de Elon Musk en el segmento de coches eléctricos y electrificados.

Según datos recientes, la tendencia en Europa ha cambiado y todos los ojos están puestos en la firma asiática BYD, la cual acelera su penetración en los mercados con un crecimiento explosivo, consolidando a España como uno de sus mayores casos de éxito.

El sorpasso en números de ventas que sacude al mercado

Según informa Europa Press, el gigante chino BYD alcanzó las 105.569 unidades acumuladas entre los cinco principales mercados europeos (Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y España) hasta noviembre de 2025.

Este volumen supera las 104.642 entregas registradas por Tesla, marca que enfrenta un retroceso del 24% interanual en Europa. Mientras la compañía de Elon Musk sufre caídas drásticas en Alemania y Francia, su rival asiático multiplica operaciones.

España se posiciona como el segundo mercado más importante para BYD en Europa. Aquí, la firma acumula 22.357 matriculaciones en lo que va del año, lo que representa un aumento del 452,5%.

Este escenario contrasta con la situación de Tesla, que aunque crece un 5,6% en suelo español gracias al Tesla Model 3 y el Model Y, pierde terreno en el cómputo global europeo.

El éxito del BYD Seal U DM-i frente a la competencia

El BYD Seal U DM-i se erige como el gran protagonista al dominar el segmento de los híbridos enchufables con 8.394 unidades vendidas en el acumulado anual.

Este modelo captura una cuota del 32,4% en su categoría, un terreno donde Elon Musk no tiene presencia. De hecho, ni el Tesla Model 3 ni ningún otro vehículo de Tesla aparecen en este ranking de los diez híbridos enchufables más vendidos, simplemente porque la marca norteamericana no ofrece esta tecnología y se limita a los coches eléctricos puros.

Mientras BYD aprovecha este nicho para sumar volumen en España, sus perseguidores más cercanos en el listado híbrido son el Toyota C-HR y el MG HS PHEV.

A este éxito se suma el buen desempeño de sus modelos eléctricos, con el Dolphin Surf liderando el segmento A y el Atto 3 como referencia entre los SUV compactos.

La diversidad del portafolio permite a la firma de Stella Li ganar terreno y captar clientes en sectores del mercado donde su rival no participa.