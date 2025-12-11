Mauricio, camionero internacional de Alicante, sorprende a todos al desvelar su salario: “Ojo, hay que trabajarlo”

En el mundo del transporte por carretera, una de las preguntas más repetidas es cuánto gana realmente un camionero que realiza rutas internacionales. Para resolver esa duda, el youtuber Laur, creador del canal Laur Garaje, entrevistó a Mauricio, un conductor con base en Alicante que lleva años moviéndose por Europa.

“Entre 3.000 y 3.500 euros… pero no te lo regalan”

Durante la conversación, Mauricio explicó que trabaja en transporte internacional y que ese tipo de rutas se paga mejor, aunque exige un sacrificio importante. Sobre su sueldo fue claro: “Está entre 3.000 a 3.500 euros. Pero ojo, no te lo regalan. Hay que trabajarlo, hay que trabajarlo”.

El camionero quiso subrayar que esa cifra no llega sin esfuerzo. Según cuenta, el ritmo de trabajo y la disponibilidad que exige el internacional hacen que cada euro esté justificado. Aun así, afirma sentirse más cómodo en este tipo de rutas que en un trabajo local: “Yo me siento más libre haciendo internacional”.

Libertad, soledad y un oficio que no permite medias tintas

Cuando Laur le preguntó por lo mejor y lo peor del oficio, Mauricio no dudó: lo que más valora es precisamente esa sensación de libertad en carretera. Lo más duro, en cambio, es la distancia familiar: “Lo que menos me gusta es la soledad, porque te alejas de la familia. Eso es lo malo. Pero bueno, no lo podemos tener todo”.

Su sinceridad también se mantuvo cuando la entrevista giró hacia una hipotética salida del sector. ¿Cambiaría de profesión si surgiera otra oportunidad? Su respuesta fue directa: “Si me saliera otro trabajo lo haría si gano de 3.000 para arriba. Si no, no”. Entre risas con Laur, remató: “Si no hay billetes, no hay otro trabajo”.

“Máximo diez días fuera de casa”

Para quienes imaginan que esos ingresos llegan sin sacrificio, Mauricio ofreció un dato clave: sus viajes duran entre 7 y 10 días. En esta ocasión llevaba ya ocho en ruta y esperaba llegar a casa al día siguiente. “Máximo diez días en esta empresa. Es muy raro pasarme de eso”.

Con esa media, el conductor busca concienciar a quienes solo ven la cifra de sueldo sin considerar todo lo que implica. El internacional, explica, requiere pasar muchos días lejos de casa, algo que no todo el mundo está dispuesto a asumir.