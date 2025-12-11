María Jesús Fernández, economista senior, no se corta ni un poco con las familias que "se endeudan" para adquirir un coche

El nivel de endeudamiento privado en España activa las alarmas de los economistas ante el impulso del gasto navideño y la facilidad de financiación rápida.

María Jesús Fernández Sánchez, economista senior de Funcas, lanza una advertencia sobre cómo gestionan los hogares su presupuesto al afrontar la compra de bienes o coches en este contexto inflacionario.

¿Qué tipos de familias solicitan dinero para un coche?

Según COPE, la economista María Jesús Fernández Sánchez define dos perfiles familiares de comportamiento financiero opuestos que conviven hoy en el país.

La economista detalla que la situación divide a la sociedad según su capacidad de gestión. Hay dos tipos de familias en España: las que "no pueden adquirir determinados bienes, piden créditos para todo, se lo gastan todo sin capacidad de ahorro al mes".

Y luego, existen quienes "tienen buenas expectativas y deciden endeudarse para comprar algo de consumo duradero, por ejemplo, un coche".

Mientras un grupo no logra ahorrar y financia cualquier gasto corriente, el otro posee mejores expectativas y asume deuda solo para activos duraderos.

Pilar García de la Granja aportó datos del Banco de España para ilustrar este escenario. La financiación total al consumo escaló hasta los 113.000 millones de euros tras subir un 4% solo en octubre. Gran parte del crecimiento económico actual se sostiene mediante este gasto familiar.

Créditos al consumo y el riesgo de la campaña navideña

Aunque el préstamo hipotecario mantiene su vigor con un alza del 3% interanual hasta los 512.000 millones de euros y récords en venta de viviendas, la preocupación recae en el endeudamiento no hipotecario.

Estos créditos suelen destinarse a electrodomésticos u ocio y comprometen el ahorro futuro. Sin embargo, los expertos del sector alertan que el gasto medio previsto por familia para estas fiestas es de 1.300 euros. Esta cifra representa un 20% más que el año anterior y supera el salario mínimo.

La experta económica García de la Granja advirtió al recordar que "cuatro millones de españoles estuvieron pagando sus deudas de Navidad hasta el verano". Los expertos sugieren utilizar efectivo para evitar que la cuesta de enero se prolongue excesivamente.