Juan José, experto mecánico, desmiente el mito de los Toyota y dice cuál es el peor: "Algunos de sus modelos son malos"

Las críticas a marcas consolidadas en el mundo automovilístico crecen día a día en la voz de expertos mecánicos con años de experiencia en talleres españoles. Uno de esos casos es el de Juan José, quien desmiente el mito de los Toyota como infalibles y apunta cuál es el peor modelo basado en fallos reales que afectan la fiabilidad.

La visión crítica de Juan José sobre Toyota

En su cuenta de Tik Tok (@talleresebenezer) Juan José explica que Toyota mantiene una reputación alta, pero algunos vehículos fallan. El experto mecánico afirmó: “Hay Toyotas que son malos y siempre he dicho que es una marca de mucha calidad. Y cuando digo malos es que hay motores que ensucian el propio nombre de Toyota que yo siempre tanto he defendido”.

Asimismo, señaló un ejemplo concreto que lo decepcionó y explicó por qué considera este coche de Toyota un mal vehículo: “Como por ejemplo: la Toyota Proace. Un modelo que a pesar de ser Toyota para mí ahí ha perdido todos los estándares de calidad de Toyota”.

Y continuó: “Ese coche ya para mí no es Toyota por mucho que tenga el emblema porque empezamos a montar motores del grupo excelente 1510 con tantos problemas o empezamos a montar el 1200 gasolina famoso purrete que no hay quien lo quiere ver ni de lejos”.

A pesar de las críticas, Juan José valora aspectos positivos en otro Toyota y realizó una comparación que sorprendió a sus seguidores: “Porque este Toyota Corolla con motor de 4d este sí es un motor realmente de Toyota. Un motor fiable, duradero y bastante duro para correr cualquier batalla”.

Consejos prácticos del experto para elegir bien

Juan José lamentó que Toyota pierda credibilidad en ocasiones por estos motores que bajan los estándares de calidad de la compañía japonesa.

“Y es que es una pena, pero cuando me preguntáis qué marca de coche recomiendo yo siempre he dicho que Toyota. Y seguiré diciendo que es una marca que para mí es muy fiable, pero al igual que digo Toyota no te lo puedo recomendar para que te lo compres a ciegas porque tienes que saber qué modelo te estás comprando qué características tanto de motor como de interior el coche y características de fabricación”, expresa.

Y agregó: “Por eso siempre te digo que consultes a un técnico, un mecánico de confianza que te asesore sobre el modelo en cuestión que quieres comprar. Y también de la motorización que todo los coches a pesar de tener el mismo chasis y misma carrocería la diferencia de un motor u otro puede ser que un coche sea muy fiable y duradero o un coche que mejor sea salir corriendo antes de meterte en un fregado”.

Por último, el especialista diferencia modelos claramente y resalta que el modelo de Proace hay que evitarlo: “Sin embargo, con las Toyota Proace con motores de este lente ya no hablamos ni siquiera para mí de Toyota”.