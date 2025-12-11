Un experto en automoción se rinde ante el nuevo modelo de Renault: "Es un cambio radical"
El especialista analizó en un vídeo el renovado Renault Clio y destacó un giro estético profundo junto a una mecánica híbrida muy eficiente.
El nuevo Renault Clio ha despertado la atención del sector y también la de un experto en coches de Total Renting, que compartió en TikTok sus impresiones sobre la sexta generación del modelo. Según explicó, el coche introduce dos claves fundamentales: una mecánica híbrida que reduce consumos de manera notable y un diseño exterior que marca una ruptura total con respecto al Clio anterior. El especialista asegura que esta combinación convierte al modelo en un salto relevante dentro de la gama.
Nuevo Renault Clio: una mecánica híbrida que sorprende por su consumo
El experto mostró el interior del motor y destacó la configuración híbrida del nuevo Clio.
Motor de gasolina 1.8 litros integrado con el sistema eléctrico.
Potencia homologada de 160 caballos.
Consumos por debajo de los 4 litros cada 100 kilómetros, con registros reales entre 4,2 y 4,5 litros según su prueba.
Etiqueta ECO y un chasis que considera asequible y muy bien desarrollado.
Según explicó, esta base técnica mantiene la agilidad característica del modelo anterior, algo que ya se conocía del Clio 5, pero ahora con una eficiencia mayor. La marca señala además que esta configuración ofrece hasta 1.000 kilómetros de autonomía.
Un interior con novedades puntuales
El especialista apuntó que la cabina mantiene la misma fórmula general del modelo previo, aunque incluye detalles renovados.
En el habitáculo destacó:
Sistema de info entretenimiento con Google integrado.
Controles físicos para el climatizador.
Molduras que generan brillos metálicos según incide el sol.
Una posición de conducción cómoda y un espacio en la segunda fila que mostró como referencia midiendo 1,80 metros.
La sensación general, según explicó, es que Renault ha optado por mantener la esencia del interior anterior incorporando mejoras muy concretas.
El gran cambio: la imagen exterior del nuevo Clio
El especialista confesó que la primera clave del modelo, la que había dejado para el final, es el cambio más llamativo: el diseño exterior.
Asegura que el salto visual es “radical”, especialmente por:
La nueva parrilla con pequeños logos de Renault en relieve.
La firma luminosa de los faros diurnos.
Las ópticas renovadas y unas líneas de capó más marcadas.
El perfil lateral, que refuerza la identidad de la sexta generación.
Para el experto, este rediseño supone la transformación más evidente respecto al Clio anterior y es lo que define mejor la evolución del modelo.
