BYD se propone imitar a Porsche y BMW, pero lo hace mejor: así funciona el nuevo motor para coches chino que parecía imposible

BYD decidió rescatar las soluciones mecánicas emblemáticas de Porsche y BMW para crear su nuevo motor para coche híbrido. El gigante chino apuesta por una tecnología térmica muy particular para impulsar su próxima generación de coches.

Esta innovación potencia la eficiencia de sus coches mediante una tecnología que muchos fabricantes europeos parecían haber descartado.

¿Qué tiene de especial el motor chino creado por BYD?

Mediante una arquitectura de bloque, el fabricante chino BYD ha optado por un propulsor de cuatro cilindros y dos litros con disposición bóxer.

Tal como señalan desde Diario Motor, la gran ventaja reside en su tamaño compacto, pues el bloque tiene una altura de apenas 42 cm. Esta característica permite rebajar el centro de gravedad del vehículo de forma notable frente a los motores en línea tradicionales.

El diseño plano reduce las vibraciones al mínimo y su nivel sonoro al ralentí apenas supera en 1 dB al de un propulsor eléctrico. Su función principal en el coche híbrido será actuar como generador de energía, aunque también puede enviar fuerza al eje trasero. Este corazón térmico entrega 272 CV y contribuye a que la potencia total del sistema alcance unos impresionantes 1.555 CV.

El estreno en el YangWang U7 y su futuro comercial

Este motor innovador debuta en el YangWang U7, una berlina de lujo cuyo precio oficial ronda los 77.000 euros al cambio actual (628.000 yuanes).

La intención de la marca es utilizar este modelo de lujo para luego extender la solución a su gama DM-i en el futuro.

Vale recordar que esta familia agrupa a los modelos más populares de la firma fuera de sus fronteras, como el Seal U DM-i que destaca en las listas de ventas de nuestro país.

De este modo, BYD demuestra que la combustión todavía tiene mucho recorrido si se aplica con inteligencia en los sistemas de coches híbridos enchufables.