Álvaro, dueño de un concesionario, revela cuánto tarda en importar coches desde Alemania: "Menos de lo que piensas"

La importación de coches desde Alemania lleva años ganando terreno entre quienes buscan opciones más económicas y modelos con mejor equipamiento. Álvaro, propietario de la empresa Scuderia Viondi, compartió un vídeo en TikTok donde mostró el caso real de un BMW que su equipo localizó, verificó y trasladó hasta España.

Cuánto tarda en llegar un coche importado desde Alemania

En su vídeo, Álvaro enseñó una unidad de BMW X2 con paquete M que su concesionaria había encontrado en Alemania. Según explicó, desde el momento en el que dieron con el coche hasta que completaron la verificación, el chequeo y el traslado, el proceso tomó entre quince y veinte días.

De acuerdo con su testimonio, el vehículo ya estaba disponible para entrega inmediata por 44.990 euros, lo que demuestra la agilidad con la que pueden trabajar cuando el modelo está en buen estado y los trámites avanzan sin inconvenientes.

La diferencia de precios de coches entre España y Alemania

Álvaro también mostró varios ejemplos concretos para ilustrar por qué tantos compradores eligen recurrir a la importación. Señaló que un Volkswagen Golf Box 6, que en otros mercados europeos puede encontrarse por unos 5.000 euros, se vende en España por alrededor de 8.500 euros e incluso supera los 12.000 euros en algunos concesionarios nacionales.

Otro caso que mencionó fue el de un Seat León disponible en Alemania por 4.999 euros. Mientras tanto, en España el precio ronda los 7.500 euros. Álvaro aseguró que, aun sumando los gastos de envío, homologación e importación, el coste final se situaría en torno a los 6.000 euros.