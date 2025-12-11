Abel, camionero extranjero, sobre cuánto puede ganar un conductor foráneo en España: “Está bastante remunerado”

Abel mencionó que los extranjeros interesados pueden iniciar este camino con una visa de estudios para formarse en España.

En un momento en el que muchos conductores de Latinoamérica y otros países buscan oportunidades laborales en Europa, el sector del transporte español continúa demandando profesionales. La posibilidad de emigrar y obtener las licencias necesarias sigue generando dudas, y es precisamente este escenario el que abordó Abel, camionero y creador del canal Sobreruedas Europa, en un vídeo donde aclaró cómo funciona realmente el proceso y cuánto se puede ganar.

Formarse y trabajar en España: una vía legal y organizada

Abel explicó que no es posible viajar a España como turista para buscar trabajo de inmediato. Sin embargo, detalló una alternativa legal: un visado de estudios que permite a los interesados llegar al país, formarse en autoescuelas reconocidas y obtener todas las acreditaciones necesarias para conducir camiones.

El camionero recalcó que no es necesario contar con licencia previa de camión, ya que quienes no tengan ningún permiso podrán obtenerlo por completo en España, junto con el Certificado de Aptitud Profesional (CAP).

Un camino de capacitación de aproximadamente un año

El proceso, que en otras circunstancias podría durar varios años, puede completarse en “aproximadamente un año” si se siguen las indicaciones y se aprueban los exámenes en tiempo y forma. Esto habilita a trabajar no solo en España, sino en toda la Unión Europea.

Abel contó su propia experiencia laboral en Irlanda y España como ejemplo de movilidad dentro del bloque comunitario, destacando que muchos de sus seguidores ya se han incorporado al sector en distintos países.

Inserción laboral: demanda alta y salarios competitivos

Uno de los aspectos que más interés genera es el salarial. Abel afirmó que, aunque el transporte es un trabajo exigente, “está bastante bien remunerado” en relación con las horas y el esfuerzo.

Aseguró además que quienes completan el proceso de formación y regularización “consiguen trabajo muy rápido”, debido a la elevada necesidad de conductores.

Un sector en crecimiento y una comunidad activa

Abel cerró el vídeo animando a quienes consideren esta opción. Su mensaje final resumió la tendencia del sector: hay oportunidades, hay demanda y hay vías legales para insertarse en un mercado que sigue necesitando profesionales formados.