Un experto mecánico, alto y claro sobre las Zonas de Bajas Emisiones: "Puro postureo, es un impuesto a la movilidad"

Las Zonas de Bajas Emisiones llevan meses en el centro del debate y, lejos de calmarse, la polémica vuelve a encenderse con la opinión de un conocido experto mecánico español. En un vídeo que publicó en TikTok, el creador de Garaje Hermético lanza una crítica directa contra estas restricciones y asegura que no tienen nada que ver con la ecología, sino con “sacar dinero” a quienes dependen del coche o la moto para moverse por su ciudad.

“Nos mintieron con la excusa del aire limpio”

El experto comienza su explicación recordando cómo se anunció originalmente la medida. “¿Las zonas de bajas emisiones? Para mí un impuesto a la movilidad”, sentencia sin rodeos. Según él, los ciudadanos recibieron un mensaje claro: estas zonas garantizarían aire más limpio y ciudades más saludables.

Pero, a su juicio, la realidad fue otra: “Nos mintieron porque las ZBE no van de ecología, van de puro postureo y de un modelo de negocio perfecto”.

Asegura que la normativa terminó afectando directamente al bolsillo de cualquiera que utilice un vehículo, sea coche o moto. “Prepárate porque es un asalto a tu cartera y yo diría que incluso a tu libertad”, afirma con tono crítico.

“149 reinos de taifas”: cada ciudad hace lo que quiere

El mecánico también cuestiona el argumento de que la imposición de las ZBE se debe a obligaciones europeas. “La narrativa oficial es que les obliga la normativa 2030”, dice antes de puntualizar que esa misma normativa deja en manos de cada ayuntamiento, a partir de 50.000 habitantes o 20.000 si hay problemas de calidad del aire, la libertad total para decidir qué hacer.

Ese margen ha generado, según él, un mapa imposible de entender: “Esto ha convertido a España en un país con 149 reinos de taifas que cada uno hace lo que quiere”. Un escenario en el que el conductor nunca sabe con exactitud qué puede hacer en una ciudad y qué tiene prohibido en otra.

Las pegatinas, la “prueba del engaño”

En su vídeo, el experto también apunta a uno de los elementos más simbólicos de las ZBE: las pegatinas ambientales. “Empezamos con el arma del delito, esas famosas pegatinas redondas que dicen si tu coche puede entrar o no”, comenta. Y añade que fueron creadas por la DGT y que, en su criterio, “son absolutamente absurdas”.