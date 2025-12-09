Ford se alía con el Grupo Renault para desarrollar su oferta de coches eléctricos en el mercado europeo

Ford y el Grupo Renault han firmado hoy una asociación estratégica destinada a incrementar la oferta de vehículos eléctricos en el mercado europeo por parte de la marca del óvalo.

El acuerdo contempla el desarrollo de dos turismos eléctricos basados en la plataforma Ampere del Grupo Renault. El primero de estos modelos está previsto que llegue a los concesionarios a comienzos de 2028. De hecho, ambos modelos serán producidos por el Grupo Renault en el norte de Francia.

El acuerdo de colaboración también implica la firma de una carta de intención para explorar una colaboración en Europa relacionada con el desarrollo de vehículos comerciales.

Lo cierto es que Ford acumula varios meses en los que está reorganizando su estructura en el mercado europeo. En la planta alemana de Colonia se han anunciado 2.900 despidos para este año. Además, a partir del año que viene la factoría pasará a tener un turno con 1.000 trabajadores.

Pero la situación en la planta valenciana de Almussafes no es mucho mejor. Si bien es cierto que acogerá la producción de nuevos modelos eléctricos, hasta la fecha, tan sólo fabrica el Ford Kuga.

De hecho, el fabricante estadounidense reconoce que la factoría de Almussafes "seguirá desempeñando un papel fundamental en la consecución del plan de Ford de ampliar su cartera de vehículos de pasajeros en Europa".

Jim Farley, presidente de Ford, ha explicado que "la alianza estratégica con Renault Group supone un paso importante para Ford y respalda nuestra estrategia de construir un negocio altamente eficiente y preparado para el futuro en Europa".

Jim Baumbick, presidente de Ford en Europa, ha apuntado que "estamos aprovechando las alianzas estratégicas para garantizar la competitividad, pero nos obsesionamos con el producto".

François Provost, consejero delegado del Grupo Renault, ha añadido que "a largo plazo, la combinación de nuestras fortalezas con Ford nos hará más innovadores y con mayor capacidad de respuesta en un mercado automovilístico europeo en constante evolución".