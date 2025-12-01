Una pareja de transportistas de animales confiesa lo que ganan en España y sorprenden a todos: “Es un sueldo bastante bueno”

En el transporte de animales vivos, donde se mezclan jornadas larguísimas, viajes internacionales y camiones preparados para cargas delicadas, pocas veces aparece la visión de quienes trabajan en pareja. Ese fue el enfoque que mostró el canal de YouTube Los Gordis, donde Flori y Gabi compartieron su historia y revelaron la cifra que dejó sorprendida a la audiencia.

Cómo empezaron y por qué eligieron este trabajo

Flori explicó que siempre le gustó conducir, pero jamás imaginó sacarse el carnet del camión. Contó que en 2020 Gabi decidió dejar su antiguo empleo porque estaba completamente quemado y quería dedicarse a algo que realmente disfrutara. Reveló que a él le fascinaba estar detrás del volante y que podía pasarse horas conduciendo sin agotarse.

Ella relató que al principio no tenía intención de seguir ese camino, pues estaba estudiando auxiliar de veterinaria y ya realizaba prácticas. Pero después de acompañar a Gabi en un viaje hasta Suiza, confirmó que algo cambió en su forma de ver el oficio. A pesar del cansancio y la tensión por no poder dormir con el ruido del frito, vio que Gabi descansaba mejor cuando ella viajaba con él, y eso influyó mucho en su decisión.

Flori también aseguró que el aspecto económico fue determinante. Explicó que, comparado con los trabajos que ambos tenían antes, la diferencia salarial era tan grande que ni trabajando tres meses podrían igualar lo que ganaban juntos en un solo mes de transporte.

La realidad de viajar en pareja

Flori y Gabi contaron que no piensan dedicarse toda la vida al transporte. Su idea es aprovechar un par de años intensos para ahorrar, estabilizarse y crear un proyecto propio, como comprar una casa o emprender un negocio.

Aun así, terminaron disfrutando mucho la dinámica del trabajo. Relataron que aprovechan muchos descansos para hacer turismo improvisado, ver ciudades nuevas y convertir los tiempos muertos en experiencias. También comentaron que eso hace más llevaderas las jornadas de 21 horas, las duchas difíciles de encontrar o los días con pocas horas de descanso.

Flori confesó que lo más duro para ella no es la conducción, sino estar lejos de su familia y, sobre todo, de sus perros. Dijo que es lo que más le pesa, aunque entiende que es parte del sacrificio temporal que decidieron hacer.

La frase que sorprendió a la audiencia: cuánto ganan realmente

Hacia el final del vídeo, Flori se atrevió a decir lo que muchos querían escuchar: cuánto se gana realmente cuando viajan dos personas en un solo camión. Confirmó que para ellos la diferencia económica ha sido enorme y que su decisión tuvo sentido por el ahorro que les permite.

La frase que marcó el vídeo fue clara: “El sueldo que se gana yendo dos personas es un sueldo bastante hermoso". Según explicaron, trabajando juntos podrían pagar una casa en tres o cuatro años si se organizan bien, algo impensable para ellos en sus empleos anteriores.

Gabi, por su parte, reconoció que el trabajo es duro y que hay rutas complicadas, granjas malas y días con muchos sobresaltos, pero insistió en que para quienes sienten esa pasión por conducir, es un oficio que ofrece oportunidades reales.

Un mensaje para quienes dudan

Flori y Gabi coincidieron en que muchos jóvenes ven el camión como algo enorme y atemorizante, pero aseguraron que todo se aprende con práctica. Flori admitió que al principio le temblaban “las piernas, las pestañas y hasta las orejas”, pero que con el tiempo ganó confianza y terminó disfrutando la experiencia.

Para quienes tengan dudas, enviaron un mensaje directo: intentarlo vale la pena. Y si no convence, explicaron, en un par de meses se recupera la inversión del carnet y queda una experiencia que, para ellos, terminó cambiándoles la vida.