La octava generación del Lexus ES llegará a España en abril y contará con mecánicas híbridas y completamente eléctricas

Lexus, la automovilística premium del grupo Toyota, da el pistoletazo a la comercialización del ES, su berlina que acumula más de tres millones de unidades comercializadas desde su llegada al mercado en 1989.

La firma nipona iniciará el próximo mes de diciembre la preventa de la octava generación del Lexus ES. Su llegada al mercado patrio está prevista para abril de 2026 y lo hará con una novedad importante.

El modelo contará con versiones híbridas no enchufables (HEV, por sus siglas en inglés) y completamente eléctricas (BEV). Ambas versiones tendrán el mismo precio de partida: 56.900 euros. Todo ello con el fin de ofrecer las soluciones que requiere un cliente que aún no se atreve a dar el paso al coche eléctrico.

En el caso de la mecánica híbrida, la cual se renueva con una sexta generación del sistema, la variante 300h cuenta con un bloque motor de 2.5 litros y cuatro cilindros. Dicho sistema proporciona una potencia máxima de 201 CV y podrá elegirse con tracción delantera o total.

Es preciso puntualizar que Lexus también ha actualizado la batería híbrida con el fin de lograr una mayor potencia y ocupar un menor espacio en las plazas traseras.

Vista tres cuartos delantera de las versiones eléctricas del Lexus ES 350e Lexus

La mecánica eléctrica, por su parte, contará con dos variantes: 350e con tracción delantera, que generará una potencia de 224 CV, y 500e con tracción total, con una potencia de 343 CV. La batería eléctrica cuenta con una capacidad de 77 kWh, lo que le permite pasar de 0 a 100 km/h en 8,2 segundos. Asimismo, la recarga de la misma se completa del 10% al 80% en 30 minutos.

Si bien aún los datos están pendientes de la homologación definitiva, Lexus asevera que la versión eléctrica alcanza una autonomía de hasta 530 kilómetros. Desde la división española de Lexus prevén comercializar 500 unidades a lo largo de 2026.

Un interior de lujo

El interior de la octava generación del Lexus ES destaca por estar más orientado al lujo que nunca. Para empezar, porque en el asiento situado detrás del asiento del pasajero delantero se puede instalar una butaca de tipo otomano.

Esto proporciona una experiencia exclusiva de servicio premium para aquellos que dispongan de chófer.

Este tipo de asientos incorporan una función de plegado para maximizar el espacio para las piernas y mejorar la visibilidad del pasajero que ocupa la banqueta trasera.

Pero en la parte posterior del vehículo también se pueden montar asientos reclinables. En cuanto al maletero, este tiene una capacidad de 500 litros.

Puesto de conducción del Lexus ES Lexus

En el puesto de conducción, Lexus ha montado en el ES una nueva solución tecnológica. Se trata de un nuevo concepto de mandos invisibles, denominado Lexus Invisible Tech, que atraviesa todo el salpicadero. Además, el cuadro de instrumentos se presenta con una pantalla digital de 12,3 pulgadas.

El salpicadero, por su parte, está presidido por el nuevo sistema multimedia disponible bajo una pantalla de 14 pulgadas. Cabe destacar que este sistema podrá instalar actualizaciones periódicas de forma inalámbrica.

En los 10 primeros meses del año -últimos datos disponibles- el Lexus ES es el cuarto modelo que más ventas acumula. Por delante se sitúan el UX, el NX y el LBX, un modelo que la automovilística japonesa diseñó expresamente para el mercado europeo y que ya es el más vendido por la compañía tras casi dos años desde que llegó al mercado.

En total, se comercializaron hasta octubre 376 unidades del Lexus ES, un 12,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Ahora bien, todas estas ventas son de modelos híbridos no enchufables. Ahora Lexus da también el salto a las soluciones completamente eléctricas.