Un ingeniero en coches explica cómo funciona realmente la baliza V16 de la DGT: "Las multas van de 80 euros a 200 euros"

Para entender la letra pequeña de la normativa vial en España, Víctor, del canal de YouTube Victric, quien es ingeniero y experto en automoción, desglosa los detalles del dispositivo denominado baliza V16 que jubilará a los triángulos.

Este cambio impulsado por la Dirección General de Tráfico (DGT) promete mayor seguridad, pero esconde matices técnicos y legales que todo propietario de coches debe entender para evitar multas y sanciones inesperadas.

¿Es obligatoria la nueva baliza V16 y cómo funciona?

Al encenderla, la baliza V16 emite una luz y envía las coordenadas del vehículo a la nube de la DGT 3.0 mediante una tarjeta SIM con datos pagados por 12 años.

Su función es avisar a otros conductores, pero el experto aclara que es importante entender que no llama a emergencias ni ambulancias.

Víctor, del canal @Victric, advierte que la visibilidad prometida de un kilómetro es relativa, ya que "con niebla no se va a ver" y en una curva tampoco.

Aunque sustituye a los triángulos en territorio nacional, los triángulos deben conservarse si se viaja al extranjero.

Mitos sobre la ITV y el precio del dispositivo

El ingeniero recomienda evitar baterías recargables integradas y optar por pilas de 9 V reemplazables. Si la batería falla en el momento clave, la multa puede ir de 80 a 200 euros.

Sin embargo, el hermano abogado del especialista en coches matiza que actualmente "no hay régimen sancionador" específico, lo que facilitaría recurrir sanciones.

En cuanto a la inspección técnica, aclaran que en la ITV no te piden la baliza V16 por el momento.

El costo de una unidad homologada por la DGT de calidad ronda los 40 euros, aunque existen opciones más económicas en el mercado asiático.