Víctor, experto en coches, sobre el unicornio eléctrico de Renault: “Te hará volver a aquellos momentos en los que disfrutabas al volante”

El renovado Renault 5 eléctrico se ha convertido en uno de los modelos más llamativos del segmento por recuperar el espíritu del compacto original con un diseño que desafía las líneas templadas del mercado actual. Su estética retrofuturista, junto con una propuesta mecánica más ambiciosa que la de muchos de sus rivales directos, lo ha posicionado como un “unicornio” dentro de los eléctricos urbanos, capaz, según declaró un especialista automotriz en el canal Victric, de “hacer volver a aquellos momentos en los que se disfrutaba realmente al volante”.

Un interior que mezcla nostalgia y atrevimiento

Nada más entrar, el especialista destacó lo “peculiar” del habitáculo, donde Renault apuesta por colores llamativos, superficies duras y un salpicadero corto que recuerda más a un concept que a un utilitario tradicional.

Las puertas alternan plástico rígido con zonas acolchadas, las manetas quedan parcialmente ocultas y el volante, de generosas dimensiones, concentra buena parte de los mandos principales. El sistema de sonido Harman Kardon, poco habitual en este segmento, se convierte en uno de los elementos más sorprendentes del interior.

La instrumentación digital ofrece abundante información, aunque Víctor advierte que su tamaño resta visibilidad hacia el exterior. También señaló la presencia de múltiples modos de conducción, un control del freno regenerativo accesible y una palanca de cambios situada a la derecha del volante, que activa una cámara trasera “efectiva, pero de resolución mejorable”.

Una mecánica muy completa y tres niveles de potencia

Renault ofrece el R5 eléctrico en tres configuraciones: 95, 122 y 150 CV, todas con tracción delantera. La versión más potente, la probada por Víctor, acelera de 0 a 100 km/h en 8 segundos, mientras que la básica se queda en 12,9.

El experto compara estas cifras con las de competidores directos como el Leapmotor T03, el Dacia Spring y el Citroën ë-C3, concluyendo que el Renault “es claramente el más capaz en potencia y respuesta”.

En materia de carga, el contraste también es notable. La versión de acceso no dispone de carga rápida, quedándose en 11 kW, mientras que las variantes superiores llegan a 80 y 100 kW respectivamente. Esto permite pasar del 20% al 80% en unos 25 minutos, situándose muy por encima de lo que ofrecen sus rivales chinos y low cost.

Equipamiento abundante, soluciones curiosas y algunos compromisos

El modelo incorpora elementos poco comunes en su categoría, como calefacción por bomba de calor, asientos y volante calefactables, carga inalámbrica y una pantalla multimedia con Google Maps 3D, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Víctor valora la posibilidad de personalizar límites de carga de batería y los botones físicos para el climatizador, pero critica el predominio de plásticos duros y detalles “excesivamente básicos” en la consola y almacenamiento.

En las plazas traseras destaca la originalidad del diseño, aunque el espacio resulta ajustado y la ausencia de puertos USB-C sorprende. El maletero, con 277 litros, supera a algunos rivales, pero no deja margen para configuraciones avanzadas.

Comportamiento, calidad percibida y análisis exterior

Durante la conducción, el experto subraya la buena estabilidad en curva, la firmeza de la suspensión y una insonorización correcta, aunque con algo de ruido aerodinámico en ventanillas. El coche responde con agilidad en ciudad y se muestra suficiente en autovía, donde alcanzar los 120 km/h es cuestión de segundos en la versión de 150 CV.

En el exterior, el diseño retrofuturista se lleva todas las miradas. Frente a cámaras opcionales que no aparecen en esta unidad, Renault apuesta por sensores clásicos y superficies robustas. Víctor midió el grosor de pintura, superior al de la media del segmento, y revisó ajustes, señalando pequeños descuadres y zonas muy susceptibles a arañazos, especialmente en piezas en negro piano.

Con 3,92 metros de largo y 1,77 de ancho, el nuevo Renault 5 se sitúa entre los utilitarios urbanos y los subcompactos. Su precio arranca en 24.990 euros para la versión básica, 26.784 euros para la intermedia y 33.500 euros para la más equipada. La batería cuenta con una garantía de ocho años o 160.000 kilómetros.