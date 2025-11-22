Un ingeniero automotor no se corta y se queja del salario en España: "Puedes llegar a..."

Un ingeniero industrial especializado en automoción habló con el canal de YouTube Talent Match y ofreció un retrato sincero sobre el salario en su sector. Con cinco años de experiencia, detalló cuánto cobra, por qué considera que esa cifra está lejos de lo ideal y cómo la diferencia con otros países le hace pensar en un posible cambio laboral.

Cuál es el salario de un ingeniero y por qué no convence

El ingeniero explicó que cursó Ingeniería Industrial, un máster en la UPC y otro orientado al mundo de la competición. Tras cinco años en el sector, reveló que el salario se mueve en una franja que considera baja para el nivel de formación y la responsabilidad de su trabajo.

Con cinco años de experiencia, el sueldo ronda los 35.000 a 40.000 euros al año.

El profesional afirmó que esa cifra está muy por debajo de lo que reciben perfiles similares en otros países.

Remarcó que el nivel de preparación requerido en automoción no se refleja en la nómina.

Según explicó, esta diferencia provoca frustración y hace evidente un desajuste entre la formación necesaria y el sueldo real en España.

La idea de emigrar aparece como una posibilidad

El ingeniero admitió que en varias ocasiones pensó en irse a trabajar fuera de España. Apuntó que existen países con mejores salarios y más opciones para crecer dentro del sector de la automoción. Aun así, reconoció que no dio el paso por motivos personales.

Explicó que la familia y las responsabilidades afectivas influyen en la decisión. Señaló que estos factores dificultan un cambio tan grande, aunque las condiciones económicas en el extranjero resulten más atractivas.