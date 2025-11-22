Un ingeniero automotor no se corta y se queja del salario en España: "Puedes llegar a..."
Un profesional del sector explicó cuánto gana con cinco años de experiencia y comparó su salario con el de otros países.
Un ingeniero industrial especializado en automoción habló con el canal de YouTube Talent Match y ofreció un retrato sincero sobre el salario en su sector. Con cinco años de experiencia, detalló cuánto cobra, por qué considera que esa cifra está lejos de lo ideal y cómo la diferencia con otros países le hace pensar en un posible cambio laboral.
Cuál es el salario de un ingeniero y por qué no convence
El ingeniero explicó que cursó Ingeniería Industrial, un máster en la UPC y otro orientado al mundo de la competición. Tras cinco años en el sector, reveló que el salario se mueve en una franja que considera baja para el nivel de formación y la responsabilidad de su trabajo.
-
Con cinco años de experiencia, el sueldo ronda los 35.000 a 40.000 euros al año.
-
El profesional afirmó que esa cifra está muy por debajo de lo que reciben perfiles similares en otros países.
-
Remarcó que el nivel de preparación requerido en automoción no se refleja en la nómina.
Según explicó, esta diferencia provoca frustración y hace evidente un desajuste entre la formación necesaria y el sueldo real en España.
La idea de emigrar aparece como una posibilidad
El ingeniero admitió que en varias ocasiones pensó en irse a trabajar fuera de España. Apuntó que existen países con mejores salarios y más opciones para crecer dentro del sector de la automoción. Aun así, reconoció que no dio el paso por motivos personales.
Explicó que la familia y las responsabilidades afectivas influyen en la decisión. Señaló que estos factores dificultan un cambio tan grande, aunque las condiciones económicas en el extranjero resulten más atractivas.