Un ingeniero en automoción en España, sobre cuánto gana: “A nivel salario, es lo que me ha hecho plantearme el cambiar e irme fuera”

El ingeniero en automoción reveló que en otros países los sueldos para su profesión son mayores.

El sector de la automoción en España sigue siendo uno de los motores industriales más importantes del país, pero quienes trabajan dentro no siempre sienten que la retribución está a la altura de la especialización que requiere. Así lo describió un ingeniero entrevistado en el canal Talent Match, que acumula ya varios años de experiencia y sostiene que la diferencia salarial con otros países es uno de los principales motivos que le han hecho plantearse emigrar.

La experiencia del ingeniero: formación y primeros años en el sector

El profesional explicó que estudió Ingeniería Industrial, posteriormente un máster en la UPC y más tarde un máster especializado en automoción orientado al mundo de la competición. Tras ese recorrido académico, acumula cinco años de experiencia en el sector.

Sobre cuánto se gana con ese recorrido, afirmó que el sueldo habitual ronda entre 35.000 y 40.000 euros brutos al año, una cifra que califica como insuficiente teniendo en cuenta la formación técnica necesaria y la responsabilidad del puesto. En su opinión, el sector en España continúa sin ofrecer cifras competitivas frente a otros países europeos.

A la pregunta de si se siente bien pagado, fue claro: “No, la verdad. Creo que está bastante poco pagado, sobre todo si lo comparas con el resto de países”. Esa diferencia es precisamente lo que le ha llevado en más de una ocasión a considerar mudarse al extranjero.

Aunque reconoció que su familia y sus vínculos personales son un freno para dar el salto, también admite que “a nivel oportunidades y a nivel salario es lo que me ha hecho plantearme muchas veces el cambiar e irme fuera”.

España frente a otros países: la brecha salarial en ingeniería de automoción

La percepción del ingeniero coincide con los datos oficiales disponibles. Según estimaciones de Glassdoor, el salario medio de un ingeniero de automoción en España ronda los 31.000 euros brutos al año, una cifra incluso inferior al rango que menciona el entrevistado.

En comparación, países europeos con fuerte industria automotriz presentan diferencias notables: