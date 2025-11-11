Martí, camionero español, sobre cómo trabajar de transportista en Estados Unidos: "Puedes sacar 100 mil dólares cada año"

Un camionero español habla sobre trabajar como transportista en Estados Unidos Freepik / YouTube Rutas de Éxito

Martí, un agricultor y camionero español que decidió dejarlo todo e irse a Estados Unidos, le dio una entrevista al canal de YouTube Rutas de Éxito. Allí, reveló cómo es trabajar de transportista en Norteamérica y el dinero que se puede hacer. "Puedes hacer entre 80.000 y 100.000 dólares al año", cuenta.

Cómo logró trabajar de transportista agrícola en Estados Unidos

"Lo importante es sacar un visado H-2A", comienza Martí, sobre el tipo de visa temporal de no inmigrante para trabajadores agrícolas extranjeros. El transportista español revela que no sabía nada de inglés, pero con la ayuda de Google logró hacer los trámites administrativos requeridos y aprender del trabajo agrícola en Estados Unidos.

Martí revela que generalmente cada año las empresas contratan gente nueva, ya que los contratos son de 7 meses y luego te vas. Pero si mantienes el visado, tienes la posibilidad de continuar.

Aprender inglés: un paso fundamental

Martí asegura que para cumplir su sueño de trabajar en Estados Unidos se propuso aprender a hablar inglés. Para eso, un amigo le dio clases diarias de una hora y media durante meses, y luego viajó a Irlanda dos meses para practicar el idioma.

Luego, buscó la forma de contactar empresas agrícolas en Estados Unidos. Para eso, escribió una carta de presentación y comenzó a enviarla a distintos trabajos.

Cuando finalmente fue contactado por una empresa estadounidense, una de las condiciones fue sacar el permiso para conducir camiones en ese país. A la hora de sacar el examen por el que tuvo que estudiar durante meses, logró superar la prueba.