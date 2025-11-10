Volkswagen y Renault acaparan tres de cada diez ventas en los municipios afectados por la dana

Los grupos Volkswagen y Renault son los grupos que mejor desempeño protagonizan en términos de ventas en los municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024. En estos municipios, las matriculaciones de vehículos se han más que triplicado en los diez primeros meses del año.

Entre enero y octubre se matricularon un total de 35.666 turismos en este área, lo que equivale a un alza del 219,6% en la comparativa interanual, según datos de Ideauto consultados por EL ESPAÑOL-Invertia. En el caso de los vehículos comerciales, las matriculaciones se incrementaron un 76,3% hasta octubre, alcanzando las 3.658 unidades.

El Ministerio de Industria y Turismo amplió hasta el 31 de diciembre la vigencia del plan Reinicia Auto+ para poder acogerse a estas ayudas. Se trata de la segunda prórroga que concede el departamento dirigido por Jordi Hereu tras la concedida en junio.

Cabe recordar que desde el 18 de diciembre de 2024, fecha en la que se empezaron a recibir las solicitudes, se han presentado un total de 41.759 ayudas y se han abonado 39.310 por un valor total de 203,36 millones de euros. Así, ya se han consumido el 43,7% de los 465 millones que Industria destinó a este fin.

Así las cosas, Volkswagen y Renault copan las ventas de turismos en los diez primeros meses del año. Si bien el gigante alemán del automóvil logró matricular 5.448 unidades en estos municipios, el consorcio automovilístico francés comercializó tan sólo 22 unidades menos. Ambos grupos tienen una cuota de mercado en estos municipios del 15,2% sobre el total. Es decir, entre los dos consorcios copan tres de cada 10 ventas.

Es necesario puntualizar que el Grupo Volkswagen logró estos resultados gracias al desempeño de sus seis enseñas (Audi, Cupra, Porsche, Seat, Skoda y Volkswagen), mientras que el Grupo Renault lo hizo con tres (Alpine, Dacia y Renault).

Y es que el desempeño de Renault se explica por el hecho de que Dacia se mantiene como la enseña que acumula más ventas en estos municipios entre enero y octubre. En total, la marca rumana comercializó 3.378 unidades, lo que equivale a una cuota de mercado del 9,4%.

Tras Volkswagen y Renault se sitúa Stellantis. El consorcio automovilístico francoitaloamericano logró matricular 4.568 turismos hasta octubre, lo que supone una cuota del 12,8% sobre el total. Una cifra que logró gracias al desempeño mostrado por 11 enseñas del grupo.

Fuera del podio (por poco) se quedó el Grupo Hyundai con sus dos marcas (Hyundai y Kia). El consorcio surcoreano vendió en los municipios afectados por la dana un total de 4.259 turismos, lo que supone lograr una cuota de mercado del 12,7%.

En el apartado de los coches electrificados (eléctricos e híbridos enchufables), la china BYD superó a Tesla. En total, la multinacional oriental comercializó 955 unidades hasta octubre, mientras que la firma de Elon Musk logró matricular 832 vehículos.

La gasolina lidera

Por fuentes de energía, la gasolina fue la tecnología que acumuló más matriculaciones entre enero y octubre. En total, se matricularon 11.001 modelos de gasolina, lo que supone el 30,8% del total de las ventas.

Tras la gasolina se situaron las ventas de modelos de hibridación ligera (mild hybrid). En total, las ventas de modelos con esta tecnología alcanzaron las 7.450 unidades, el 20,8% del total. De ellas, el 93,5% de las mismas correspondieron a modelos de hibridación ligera con gasolina.

El podio lo cerraron los modelos electrificados, con un total de 7.304 turismos matriculados, es decir, el 20,4% del total. De estos, 3.848 unidades correspondieron a modelos híbridos enchufables, lo que equivale al 10,7% del total de las entregas realizadas en estos municipios.

Pero también es destacable la evolución que tuvieron las ventas de modelos completamente eléctricos. Entre enero y octubre, se comercializaron 3.363 unidades eléctricas, lo que equivale a alcanzar una cuota de mercado del 9,4%.

Fuera del podio se quedaron los modelos híbridos no enchufables (HEV, por sus siglas en inglés). Si bien es cierto que es la tecnología preferida en Europa y en España, en estos municipios se matricularon 6.077 turismos híbridos, lo que equivale al 17% del total.