Renault desafía a sus rivales chinos: logra desarrollar el nuevo Twingo eléctrico en menos de dos años

En los últimos años si hay un factor capital que ha hecho ponerse las pilas a los fabricantes automovilísticos europeos ha sido la llegada de las marcas chinas al Viejo Continente. Que su desembarco haya sido masivo en los últimos años se explica porque su mercado doméstico se ha quedado pequeño. Motivo por el cual se ven obligadas a aterrizar en otros mercados.

Pero esto supone un problema añadido a los fabricantes europeos. ¿La razón? No pueden competir en precio, lo que obligó a la Comisión Europea a aplicar aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos producidos en China.

Esta situación se explica por el hecho de que los fabricantes chinos destinan menos tiempo que los fabricantes tradicionales a la hora de desarrollar un vehículo. ¿Por qué? La inversión en investigación y desarrollo es menor por parte de los fabricantes chinos. Así las cosas, mientras que los fabricantes tradicionales destinan entre 48 y 54 meses al desarrollo de un vehículo, los fabricantes chinos tan sólo necesitan entre 24 y 30 meses.

Hasta ahora. Y es que Renault ha logrado situarse al nivel de los fabricantes chinos con el desarrollo del nuevo Twingo eléctrico. Un modelo que tan sólo ha tardado en desarrollar 100 semanas, es decir, menos de dos años. El Twingo eléctrico ha sido el primer modelo del consorcio automovilístico francés en tener un desarrollo tan corto. Pero, ¿cómo se ha logrado?

Para empezar porque en el desarrollo del vehículo han participado hasta tres divisiones distintas del grupo: Ampere, el centro de I+D de Shanghái y la planta de ensamblaje de Novo Mesto (Eslovenia).

El desarrollo del Twingo ha estado liderado por Ampere, la división de vehículo eléctrico y software del Grupo Renault, en Francia, China y Eslovenia.

El diseño se inició en Francia, aprovechando las capacidades del Grupo Renault y utilizando la plataforma AmpR Small, destinada a los modelos eléctricos del segmento A y B. Ampere introdujo una estructura de gobernanza simplificada centrada en la eficiencia y en la rápida toma de decisiones.

Silueta del nuevo Renault Twingo eléctrico Renault

La segunda fase se llevó a cabo en el centro de I+D que el consorcio tiene en China. El proyecto se aceleró gracias a trabajar con el ecosistema local y a nuevos socios industriales. En esta fase participaron un centenar de personas, con el apoyo de proveedores como Launch Design, para la parte superior y visible del vehículo, CATL, para las baterías, y Shanghai e-drive para el sistema de propulsión.

Ampere proporcionó la plataforma y desarrolló todos los sistemas electrónicos, software, multimedia y ayudas a la conducción. Este trabajo conjunto redujo los plazos habituales de diseño y permitió optimizar costes sin comprometer la calidad.

Con este nuevo enfoque, Renault pasó de un desarrollo convencional y lineal a un proceso colaborativo y transversal. Este método permitió reducir los tiempos en cada etapa. Renault recortó un año completo en el tiempo de diseño de un vehículo comparable, además de reducir a la mitad las inversiones necesarias.

Concretamente, los plazos de planificación se redujeron un 16%, los tiempos de desarrollo descendieron un 41%, mientras que los tiempos de industrialización lograron reducirse un 26%.

Por debajo de los 20.000 euros

Todo ello permitió al consorcio automovilístico francés ya no sólo reducir los tiempos de desarrollo, sino también ofrecer un modelo completamente eléctrico por debajo de los 20.000 euros.

De hecho, el Twingo eléctrico, que llegará a los concesionarios a lo largo de 2026, se sitúa como una de las alternativas que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quiere incentivar para dar un impulso a la industria automovilística europea: asequible, ecológico y europeo.

Puesto de conducción del Renault Twingo eléctrico Renault

El nuevo Twingo eléctrico también es el primer modelo del Grupo Renault en montar una batería LFP (ferrofosfato de litio). Concretamente, monta una batería LFP con capacidad de 27,5 kWh, lo que le permite contar con una autonomía eléctrica de hasta 263 kilómetros, gracias a la combinación de un motor de 60 kW (82 CV).

Su velocidad punta se sitúa en los 130 km/h, al tiempo que alcanza los 100 km/h desde parado en 12,1 segundos.

Cabe recordar que el Twingo, lanzado al mercado en 1992, acumula más de 4,1 millones de unidades comercializadas en 25 países.