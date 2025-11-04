Las ventas de coches suman 14 meses seguidos de alzas y el sector prevé matricular hasta 1,2 millones de unidades en 2025

El mercado español del automóvil se confirma como el que mayor dinamismo presenta a lo largo de este ejercicio. Las matriculaciones en el mes de octubre progresaron un 15,9% frente al mismo mes del ejercicio anterior, lo que equivale a un total de 96.785 unidades comercializadas.

Así las cosas, en el acumulado de los 10 primeros meses del año, las matriculaciones en España crecieron un 14,9% en la comparativa interanual, hasta alcanzar las 951.516 entregas, según datos de las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y distribuidores oficiales e independientes (Ganvam).

Ahora bien, pese al avance del mercado español, estas cifras aún se sitúan un 10% por debajo de los valores de 2019, ejercicio previo a la pandemia de Covid-19.

También es reseñable el avance de las ventas de modelos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables). Sólo en octubre las entregas de este tipo de modelos alcanzaron las 21.687 unidades, lo que supone más que duplicar frente al mismo mes de 2024 y el 22,4% del total de las ventas realizadas el pasado mes.

En el periodo comprendido entre enero y octubre, las ventas de vehículos electrificados acumularon 180.429 unidades, lo que equivale a duplicar las matrículas registradas en el mismo periodo del año anterior. Además, los modelos electrificados acaparan una cuota de mercado del 19%, ocho puntos porcentuales más en la comparativa interanual.

De esta manera, las previsiones que maneja el sector del automóvil para el cierre de 2025 se sitúan entre los 1,1 y 1,2 millones de unidades comercializadas.

Si bien la patronal de los fabricantes de automoción prevé acabar el año con entre 1,12 y 1,13 millones de turismos comercializados, desde la patronal de los concesionarios oficiales estiman que se podrán alcanzar los 1,2 millones de matriculaciones.

Toyota sumará cuatro años de liderazgo

En lo que a marcas se refiere, Toyota cerrará el que será su cuarto año consecutivo como líder indiscutible del mercado español. La tecnología híbrida, la más demandada en el mercado patrio, le permite a la multinacional ser la preferida.

De hecho, Toyota iguala a Volkswagen y a Seat como las únicas firmas que han conseguido mantener el liderato en las ventas de vehículos en España durante cuatro años consecutivos. Volkswagen lo logró entre 2012 y 2015, mientras que Seat lo hizo entre 2018 y 2021. No obstante el periodo de tiempo más prolongado como líder de ventas del mercado español lo mantiene Renault, que fue líder entre los años 2000 y 2005.

En total, Toyota comercializa en España 13 modelos, de los que uno de ellos es completamente eléctrico (bz4x), otro de hidrógeno (Mirai) y uno es de gasolina (Supra). El resto cuenta con variantes híbridas no enchufables.

En los 10 primeros meses del año, Toyota comercializó 81.047 unidades, lo que supone un incremento del 3,4% en la comparativa interanual. Ahora bien, en el mes de octubre sus ventas registraron un descenso del 17,4%, hasta los 7.365 vehículos.

El Dacia Sandero sumará 12 años de líder

Si Toyota no ha tenido rival en el mercado español en los últimos cuatro años, gracias a su tecnología híbrida no enchufable, el Dacia Sandero ha corrido mejor suerte. Se trata del modelo más comercializado en España en el segmento de particulares, el más rentable para los fabricantes, desde 2012.

El modelo de la marca rumana elevó sus ventas un 9,5% en octubre, con 3.484 unidades comercializadas.

Entre enero y octubre, las ventas del Dacia Sandero se incrementaron un 18,5%, hasta las 32.249 unidades comercializadas.

Por poner estas cifras en contexto, el Dacia Sandero podría dejar de venderse los dos meses que restan para terminar 2025 y seguiría siendo el modelo más demandado en España. Y es que el MG ZS es el segundo modelo que acumula más ventas en lo que va de año. El modelo de la firma china, propiedad del grupo SAIC, acumula hasta octubre 20.726 unidades matriculadas, un 23,1% más frente al mismo periodo del año anterior.

BYD se estrena como líder de eléctricos

En el apartado de vehículos completamente eléctricos, la multinacional china BYD colocó el Dolphin Surf como el modelo más vendido en octubre, con un total de 846 unidades comercializadas, lo que equivale a una cuota de mercado del 9,3%.

Cabe puntualizar que las acciones de BYD registraron el lunes su nivel más bajo en nueve meses. Todo ello debido a que las ventas mundiales de la compañía registraron en octubre su segunda caída en ventas consecutiva. Las ventas mundiales de BYD en octubre descendieron un 12% en la comparativa interanual, hasta los 441.706 vehículos.

Los títulos de BYD en la bolsa de Hong Kong cayeron un 1,9%, hasta los 98,70 dólares hongkoneses. Al cierre de la sesión, las acciones de BYD descendieron un 1,49%, hasta los 99,10 dólares hongkoneses.

No obstante, el liderazgo en ventas de vehículos eléctricos lo mantendrá Tesla. La firma de Elon Musk mantiene al Model 3 como el vehículo eléctrico con más ventas en 2025. Entre enero y octubre comercializó 7.722 unidades, lo que supone un alza del 2,9% y una cuota del 9,52%.

Pero, ¿cómo se explica el liderazgo de Tesla en el mercado español si en 2025 volverá a recortar sus ventas mundiales? La firma norteamericana lanzó una campaña de descuentos a mediados de 2024, la cual sigue vigente.

Dicha campaña le permite reducir inventarios, pero también traslada al propietario un problema: la pérdida de valor residual. Ahora bien, las ventas de Tesla en España en el mes de octubre registraron una caída del 30,5%, hasta las 393 unidades. Una situación que se explica debido a que el stock que tenía lo matriculó en septiembre y espera la llegada de un nuevo barco.

Pese al avance en el mercado español, las ventas de Tesla en el Viejo Continente acumulan una caída del 28,5% en los nueve primeros meses del año, según los últimos datos disponibles.