Bernat, experto mecánico, sobre el nuevo SUV de Volkswagen que llegó a España y se vende desde 30.000 euros: "Nunca he visto algo así" Volkswagen España / Ig: @bernideldesguace

El mecánico Bernat Escolano, conocido en redes sociales como @bernideldesguace, volvió a sorprender a sus seguidores tras mostrar en exclusiva la primera unidad del nuevo Volkswagen T-Roc que llegó a España. En un vídeo, el experto analizó los principales cambios del modelo y aseguró que “nunca había visto algo así” en un SUV de la marca alemana.

Volkswagen T-Roc: un SUV con diseño renovado y detalles inéditos

El nuevo Volkswagen T-Roc llega al mercado español con un rediseño que lo acerca a los últimos lanzamientos de la firma, como el Tiguan o el Taigo, pero mantiene la esencia que convirtió al modelo original en uno de los SUV compactos más populares.

Bernat destacó varios elementos que lo diferenciaron del anterior: un logo iluminado tanto en el frontal como en la parte trasera, acompañado por una tira de luz continua; llantas de 20 pulgadas con un diseño exclusivo; y un interior que calificó de “mucho más premium de lo esperado”.

El mecánico mostró también detalles que llamaron especialmente su atención: un sistema de carga inalámbrica con refrigeración integrada para evitar el sobrecalentamiento del móvil y un nuevo diseño del tirador interior de las puertas, algo que, según él mismo reconoció, “no había visto en ningún coche, ni siquiera en modelos de gama alta”.

Interior de lujo y tecnología de última generación

En el vídeo, Bernat cuenta que todos los acabados tienen transmisión automática DSG y un selector táctil que sustituye la tradicional palanca de cambios. El modelo incorpora además asientos deportivos eléctricos, un sistema de sonido Harman Kardon, un cuadro digital totalmente renovado y un head-up display proyectado sobre el parabrisas.

La pantalla central multimedia fue otro de los puntos que más elogió Bernat: “Parece que estás en el cine”, dijo entre risas mientras mostraba la interfaz.

Cuál es el precio del nuevo coche de Volkswagen

El nuevo Volkswagen T-Roc ya se encuentra disponible en España desde 29.600 euros, o bien a partir de 160 euros al mes con financiación My Way, según el configurador oficial de la marca.

En cuanto a sus prestaciones, el SUV equipa un motor híbrido ligero con etiqueta ECO, capaz de desarrollar 116 caballos de potencia (85 kW) y un consumo medio de 5,5 litros cada 100 kilómetros. Con una transmisión automática DSG y un maletero de hasta 475 litros, combina eficiencia, espacio y diseño en un mismo vehículo.