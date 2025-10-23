Pablo, vendedor, revela la categoría de coche de segunda mano que iguala a los de alta gama: “Combina lo mejor de dos mundos”

De acuerdo con el experto, estos coches pueden circular sin restricciones en las Zonas de Bajas Emisiones y beneficiarse de ventajas fiscales o de aparcamiento. Shutterstock

Para Pablo, vendedor con años de experiencia en el sector de vehículos de ocasión, el secreto para acertar en la compra de un coche de segunda mano no está en la marca ni en el modelo, sino en la categoría. Su consejo es claro: apostar por un vehículo híbrido enchufable (PHEV) del segmento premium que ya haya superado su depreciación inicial. En sus palabras, esta es “la fórmula más inteligente para acceder a un coche de alta gama a precio razonable”.

La categoría que ofrece más ventajas

El experto asegura que muchos compradores pasan por alto este tipo de vehículos, que ofrecen prestaciones de lujo a un coste notablemente inferior al de su valor original. “Cuando un coche premium pierde parte de su valor en los primeros años, se convierte en una oportunidad”, explica. “Estás comprando tecnología, confort y seguridad a mitad de precio, pero con toda la fiabilidad que mantiene el fabricante”.

Pablo recomienda priorizar los PHEV matriculados entre 2020 y 2021, ya que la mayoría cuenta con la etiqueta CERO de la DGT, lo que permite circular sin restricciones en las Zonas de Bajas Emisiones y beneficiarse de ventajas fiscales o de aparcamiento. Además, estos modelos combinan un motor de combustión con otro eléctrico, lo que les da una potencia equilibrada y un consumo mucho más bajo.

“Combina lo mejor de dos mundos: la fuerza de la tracción y la suavidad de la conducción eléctrica”, afirma el vendedor. En trayectos urbanos, el coche puede funcionar en modo 100% eléctrico, reduciendo drásticamente el gasto en combustible. Y en carretera, el motor térmico ofrece la autonomía y potencia necesarias para largos desplazamientos.

Un coche que vale por dos

El experto destaca que esta categoría de vehículos también ofrece una experiencia de conducción y confort superiores a la media del mercado. Los acabados interiores, el aislamiento acústico y los sistemas de asistencia a la conducción son de un nivel que pocos coches generalistas pueden igualar.

Pablo recomienda buscar unidades con distintos modos de conducción, eléctrico, híbrido, deportivo o eficiencia, ya que permiten adaptar la respuesta del vehículo a cada situación. “Un PHEV bien mantenido no solo te ofrece rendimiento, también te da tranquilidad. Es un coche para usar a diario o disfrutar en viajes largos sin sacrificar comodidad ni consumo”, comenta.

Un consejo con visión de futuro

A diferencia de otros segmentos, los híbridos enchufables de segunda mano mantienen un valor estable en el tiempo gracias a su equilibrio entre tecnología, eficiencia y prestaciones. Además, el coste de mantenimiento suele ser menor que el de los diésel o gasolina tradicionales, especialmente en trayectos cortos y urbanos.