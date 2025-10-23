España acabará como noveno fabricante mundial de vehículos por segundo año seguido tras recortar la producción un 5%

España finalizará el año como noveno fabricante mundial de vehículos por segundo ejercicio consecutivo, si nada lo remedia. El ejercicio 2025 se ha caracterizado por una adaptación de las plantas con el fin de acoger la producción de modelos electrificados, los cuales empezarán a llegar a partir del año que viene.

Esta situación ha provocado que la producción nacional de vehículos en los nueve primeros meses del año acumule una caída del 5,2% frente al mismo periodo del año anterior, con un total de 1.702.050 unidades, según datos de la patronal de fabricantes de automóviles y camiones (Anfac).

Todo ello pese a que la fabricación en septiembre registró un alza del 8,8% frente al mismo mes del año pasado, con un total de 223.468 unidades. ¿La razón? El efecto calendario. Es decir, en septiembre de 2024 la producción cayó debido a que dio inicio la adaptación de las cadenas de producción de algunas factorías.

La caída de la producción acumulada en el año se explica por el estancamiento de la demanda procedente de los mercados europeos.

Cabe recordar que España es el principal mercado comunitario que registra un mayor incremento en las ventas en lo que va de año.

Esta situación se explica por los planes de renovación del parque que han puesto en marcha algunas comunidades autónomas, así como el plan Reinicia Auto+ y el plan Moves 3.

Así las cosas, la patronal estima que la producción finalizará el año con un total de 2,3 millones de unidades fabricadas. De hecho, Anfac prevé que los registros sean inferiores a los de 2024, lo que también implicaría el segundo ejercicio consecutivo con caídas en la producción.

Brasil supera a España

Si bien España y Brasil se han alternado la octava posición como fabricante mundial de vehículos a lo largo del año, lo cierto es que el país sudamericano parece que cerrará el ejercicio por encima de España.

En los nueve primeros meses del año, Brasil ha producido un total de 1.986.625 vehículos, lo que supone un 6% más frente al mismo periodo de 2024, según datos de la patronal Anfavea.

De hecho, en la primera semana de octubre, Brasil ha superado los dos millones de unidades fabricadas.

Ahora bien, el país sudamericano ha cerrado el tercer trimestre del año con una merma en la fabricación del 0,8%. Y es que la producción de vehículos pesados descendió un 9,4% en el tercer trimestre, mientras que la de los vehículos ligeros registró una caída del 0,3% en relación con el mismo período del año anterior.

El 10% de la producción es electrificada

Fruto de este cambio en las líneas de producción y de la de estos modelos en los mercados europeos, la fabricación de modelos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) ya supone el 10,1% del total.

Concretamente, hasta el tercer trimestre del año se fabricaron 172.584 unidades, lo que equivale a un alza del 7% en la comparativa interanual.

Ahora bien, los modelos de gasolina siguen siendo los que dominan la producción nacional. Entre enero y septiembre, se fabricaron 693.091 vehículos, un 22,7% menos en tasa interanual. Lo mismo sucede con el diésel, con un total de 359.433 unidades fabricadas, un 9% menos.

El mayor incremento en la fabricación se da en los modelos híbridos no enchufables, los más demandados del mercado, ya no sólo nacional, sino también europeo. Hasta septiembre, se fabricaron 447.396 vehículos, un 41,6% más.

Las exportaciones caen un 8,6%

En lo que a envíos se refiere, cabe tener presente que la producción nacional se dedica mayoritariamente a la exportación. En septiembre, las exportaciones de vehículos crecieron un 2,2%, hasta las 189.636 unidades.

Pese a este ligero incremento, en los nueve primeros meses del año las exportaciones acumulan una caída del 8,6%, hasta las 1.461.098 unidades.

De esta manera, el 85,8% de la fabricación de vehículos nacional se destinó a la exportación, lo que supone 3,3 puntos porcentuales menos frente al mismo periodo del año anterior.

José López-Tafall, director general de Anfac, explica que "la baja demanda procedente de los mercados europeos, junto con una mayor competencia procedente de fuera de Europa, son una evidente señal para actuar de inmediato y evitar la pérdida de empleo, de industria y de competitividad".

La demanda y las optimistas previsiones que se tenían con la electrificación ya han provocado que gigantes automovilísticos, como Volkswagen y Stellantis, hayan tenido que paralizar la producción. Una situación que también ha afectado a los proveedores de automoción, los cuales también han proyectado numerosos despidos hasta el final de la década.