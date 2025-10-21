Japón y Corea acuden a China para cumplir con las emisiones de CO2 en Europa: Nissan se alía con BYD y KGM con XPeng

Las automovilísticas empiezan a moverse en Europa para cumplir con los objetivos de emisiones de CO2 marcados por Bruselas. A partir de este año y durante los dos siguientes, los fabricantes automovilísticos han de tener unas emisiones de CO2 en su flota de modelos matriculados en el Viejo Continente de 93,6 gramos por kilómetro de CO2.

Ahora bien, cabe recordar que Bruselas también dio más margen al automóvil para cumplir con estos criterios. Si bien la cifra de 93,6 gramos por kilómetro de CO2 era para este año, ahora tendrán tres ejercicios para lograr estos objetivos. En román paladino, no cambian los objetivos, sino los plazos.

De hecho, las últimas agrupaciones, o pools, formadas para reducir las emisiones de CO2 en Europa no dejan de ser un ejemplo de cómo la industria automovilística está dominada por China. Y es que fabricantes japoneses y surcoreanos han tenido que acudir al rescate de fabricantes chinos a la hora de cumplir con los objetivos marcados por Bruselas.

Así las cosas, Nissan, una de las automovilísticas que más difícil tiene cumplir con sus obligaciones, ha firmado una declaración de intenciones con la china BYD para formar un pool de emisiones.

Todo ello lo hace en un momento de expansión de la actividad de BYD, el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, pero también en un entorno marcado por los recortes de 20.000 trabajadores en todo el mundo y el cierre de siete fábricas.

Dicho acuerdo con BYD se circunscribe al año actual. Pero también supone un cambio frente a 2024. El año pasado, la multinacional nipona unía sus emisiones a las del Grupo Renault y Mitsubishi Motors. Es decir, se mantenía la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi en temas de emisiones.

Y es que no hay que pasar por alto que Nissan es la automovilística más rezagada a la hora de cumplir con estos objetivos. Si la referencia en emisiones se sitúa en los 93 gramos por kilómetro de CO2, al cierre de los ocho primeros meses del año se situaba 30 gramos por encima.

Este cambio se explica por la escasa oferta de eléctricos que tiene Nissan en el mercado europeo. Por este motivo, el fabricante japonés se une a BYD, que cerrará este año como líder mundial en las ventas de vehículos completamente eléctricos.

De hecho, Nissan anima a los fabricantes interesados a sumarse a este pool antes del 17 de noviembre de 2025. Para ello, los interesados deberán firmar un acuerdo de confidencialidad y proporcionar su capacidad para cubrir posibles primas por exceso de emisiones.

KGM irá de la mano de XPeng

No ha sido el único grupo que se ha creado. KGM (anteriormente conocida como SsangYong) ha firmado un pool de emisiones con el fabricante chino de vehículos eléctricos XPeng.

Al igual que Nissan, dicho acuerdo se circunscribe para el ejercicio en curso. Además, cabe recordar que el pool liderado el año pasado por KGM estaba formado por Great Wall Motor (GWM), el fabricante chino que sonó para quedarse con las instalaciones de Nissan en la Zona Franca de Barcelona.

Si bien es cierto que Great Wall Motor ya ha iniciado su ofensiva comercial en el Viejo Continente, a través de su entrada en Alemania, se prevé que su llegada al mercado patrio se produzca a mediados de 2026.

La penetración de XPeng en el mercado europeo aún es limitada, lo mismo sucede con KGM. Asimismo, KGM anima a otros fabricantes a unirse a esta agrupación mediante la firma de un acuerdo de confidencialidad. Los interesados tienen de plazo hasta el 29 de octubre de este año para unirse.

Tesla, líder del pool más grande

La fórmula utilizada por Nissan la han empleado todos los fabricantes de automóviles. Sin ir más lejos, Toyota, el mayor grupo automovilístico del mundo en ventas y producción, así como Stellantis, Mazda, Subaru, Honda y Suzuki, firmaron un acuerdo con Tesla para computar sus emisiones de forma conjunta.

Esto provoca dos situaciones; por un lado, estos consorcios automovilísticos logran reducir sus emisiones gracias a que Tesla tan sólo produce modelos completamente eléctricos; y, por otro, la automovilística norteamericana puede contar con unos ingresos extra en un momento en el que sus ventas en Europa no pasan por su mejor momento.