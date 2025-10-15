Tesla promete el auto "más barato": saldrá poco más de 21.000 euros y se espera que esté en el mercado en 2026

La compañía Tesla prepara una nueva estrategia para ofrecer el auto más barato de su historia. Según información publicada por Kr36, la marca avanza en el desarrollo de versiones simplificadas de sus actuales Model Y y Model 3, con la mira puesta en un lanzamiento estimado para 2026, a un precio cercano a los 21.000 euros. El objetivo es conquistar el mercado con un vehículo más accesible sin renunciar a su tecnología característica.

Tesla busca llegar a un público más amplio con su auto más barato

De acuerdo con Kr36, la filial de Tesla en China trabaja en dos nuevos proyectos internos, denominados E41 y D50. Ambos modelos serán versiones con menos equipamiento de los actuales Model Y y Model 3. Las pruebas de validación ya están en marcha, y su producción podría comenzar a mediados del próximo año.

La propuesta se basa en una reducción de costos a través de la eliminación o simplificación de más de veinte componentes. En los modelos ya lanzados en Estados Unidos, por ejemplo, se suprimieron elementos como los retrovisores eléctricos, los asientos con ajuste automático o el doble acristalamiento en las ventanillas. Con esta estrategia, el precio inicial de los vehículos bajó entre 4.700 y 5.200 euros aproximadamente.

El mismo enfoque se extenderá al mercado europeo y chino, donde Tesla pretende fabricar y distribuir el auto más barato de su gama, con un precio estimado en poco más de 21.000 euros. Según la información de Kr36, la firma de Elon Musk considera esta movida clave para recuperar dinamismo en ventas y competir frente a rivales de bajo coste, especialmente en China.

El nuevo modelo llegaría en 2026 con un papel estratégico en el mercado

La producción del nuevo auto más barato de Tesla se espera para 2026, y su desarrollo apunta a reforzar la presencia de la marca en mercados donde la competencia por precio es más intensa. Voceros cercanos a la compañía indicaron a Kr36 que Tesla también estudia reactivar los proyectos NV91 y NV93, con la intención de crear modelos más pequeños y competitivos.

El modelo NV91 es especialmente relevante, ya que se asocia con el plan de Elon Musk de lanzar un vehículo que rondaría los 23.500 euros. Aunque el proyecto se había detenido en 2024, su reactivación busca darle a la compañía un nuevo impulso frente al avance de marcas como BYD en el mercado asiático.

La apuesta por el auto más barato no solo busca ampliar la base de clientes. También permitirá a Tesla obtener más datos de conducción para fortalecer su sistema de autopilotaje y conducción autónoma, uno de los pilares de su estrategia futura.