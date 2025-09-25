Santana 400 PHEV, la nueva camioneta híbrida enchufable que se producirá en Jaén se deja ver por Madrid

Santana Motors prepara su aterrizaje en el mercado español. La compañía volverá a tener actividad en la factoría que abandonó en 2011, ubicada en la localidad jienense de Linares.

De hecho, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, la marca está llevando a cabo en la actualidad una ronda de contactos con concesionarios con el fin de crear una red que pueda comercializarlos.

Y lo está haciendo con un modelo denominado Santana 400 PHEV. Se trata de un modelo híbrido enchufable basado en el Dongfeng Z9, un vehículo que produce Zhengzhou Nissan Automobile.

Cabe recordar que la alianza con la que Santana Motors retomará su actividad, está formada por Zhengzhou Nissan Automobile, una joint venture formada por Dongfeng Motor y Nissan, y Anhui Coronet, firma especializada en la producción de vehículos de reparto y todoterreno.

El Santana 400 PHEV visto en las calles de Madrid se trata de una unidad importada. Lo cierto es que es un vehículo imponente.

Ya no sólo porque el mercado de las camionetas sea más común en Estados Unidos, sino porque sus dimensiones son desbordantes.

El modelo en el que se basa tiene una longitud de 5,52 metros, una anchura de 1,96 metros, una altura de 1,95 metros y una batalla de 3,30 metros.

Silueta Santana 400 PHEV A. Tejero

Este modelo cuenta con una doble cabina con espacio para cinco pasajeros y una capacidad de carga que alcanza los 1.350 kilos. En total, el peso del Santana 400 PHEV se sitúa en los 3.105 kilos.

No obstante, habrá que esperar a conocer este modelo para saber si la compañía ha tenido que realizar alguna modificación para adaptarse al mercado europeo.

Vista trasera del nuevo Santana 400 PHEV A. Tejero

Cabe tener en cuenta que la producción en las antiguas instalaciones de Jaén se basará tanto en modelos híbridos enchufables como diésel. A falta de conocer los planes de la compañía, todo parece indicar que en un primer momento se tratará de unidades CKD oDKD, es decir, que se terminarán de ensamblar en Linares.

"El objetivo conjunto de esta colaboración es lanzar al mercado vehículos todoterreno disruptivos que redefinan los estándares globales de calidad, fiabilidad y sostenibilidad, respondiendo así a las demandas actuales y futuras en Europa, África y América", según explicaron las tres sociedades a finales de abril.

Empleo e inversión

La inversión estimada en este proyecto alcanza los 5 millones de euros, así como la creación de 200 puestos de trabajo.

Auxi del Olmo, alcaldesa de Linares, señaló que el "compromiso es generar actividad empresarial e industrial que dinamice la economía e impulse la creación de puestos de trabajo en nuestra ciudad".

Nuevo director comercial

Santana también anunció esta semana el nombramiento de Enrique Lorenzana como director comercial de la compañía.

Lorenzana acumula casi tres décadas en el sector de la automoción. Inició su carrera en Audi como responsable de zona de Madrid en 2001, para después incorporarse a Maserati, donde desempeñó cargos como director general de Maserati Iberia o el de responsable del desarrollo de red en el centro de Europa, en la etapa de mayor crecimiento de la marca.

Vista tres cuartos trasera del Santana 400 PHEV A. Tejero

Posteriormente se unió a Aston Martin Lagonda Europe como responsable de Ventas, con responsabilidad sobre 19 países, y más tarde a Genesis Motor Europe como director de Venta y Posventa en Europa.

En los últimos dos años ha desempeñado el cargo de director general de Piaggio UK Ltd, representando a firmas como Aprilia, Vespa, Moto Guzzi y Piaggio.

Una de las principales funciones de Lorenzana en la nueva etapa de Santana Motors será la de crear una red comercial en España junto a socios y concesionarios -momento en el que se encuentra en la actualidad-, como base para una expansión posterior hacia otros mercados internacionales.