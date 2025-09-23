Un mecánico no duda y revela un coche de segunda mano que comprar en España: "Se diseñó para durar toda la vida"

Ante la creciente popularidad de la compra de vehículos usados, como lo representan las cifras de Ganvam, Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos, con un 4,7% en lo que llevamos de año, las recomendaciones no pueden faltar y más si vienen de un profesional como es un mecánico.

En el caso propuesto, Juanjo Jiménez, mecánico, expone desde sus redes sociales una opción para aquellos que busquen "un coche de segunda mano que sea pequeño, bueno, bonito y barato", confirma el experto.

La sugerencia va dirigida hacia un Nissan Micra, concretamente aconseja un ejemplar con bastante tiempo, 20 años. "Es bueno, porque tiene un motor pequeñito de gasolina con cuatro cilindros, distribución por cadena y bobinas independientes, vienen solo para hacer mantenimientos", afirma Jiménez.

Silueta de un Nissan Micra de 2014. Getty Images

En cuanto al diseño con el que cuenta este coche, lo define como "atemporal", argumentando que muchos vehículos actuales cuentan con esta carrocería. Refiriéndose al ejemplar sobre el que habla, comenta que, con un par de retoques como la limpieza de faros, el modelo quedará perfecto.

Si hablamos de cuantías, según el entendido, este modelo se encuentra disponible en el sector de segunda mano a partir de los 2.000 euros, con unidades de buena calidad.

Más allá del precio de adquisición del vehículo, el verdadero coste importante a lo largo del tiempo son los mantenimientos, y en este caso, el mecánico argumenta que son realmente baratos, eso sin tener en cuenta que, según declara, este en concreto, no suele pisar el taller.

Para evidenciarlo, explica que la dueña de este Nissan debía sustituir los neumáticos y afirma que no ha dudado en hacerlo, ya que son realmente económicos. "Este coche se diseñó para durar toda la vida", corrobora de este modo en su publicación en las redes sociales.

En relación con el gasto de gasolina, este es de 4,6 litros a los 100 kilómetros en el modelo de 65 CV fabricado entre el año 2002 y 2005 con motor 1.5 DCI de origen Renault. Este puede alcanzar una velocidad máxima de 155 km/h.

Se trata de un coche compacto, pero con cinco plazas disponibles, idóneo para circular en núcleos urbanos en los que gracias a su reducido tamaño no habrá problemas de aparcamiento.