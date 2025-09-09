François Provost (Renault): "Europa necesita una lógica más realista que permita que los coches sean asequibles"

François Provost, desde hace poco menos de un mes y medio consejero delegado del Grupo Renault tras la salida de Luca de Meo al grupo Kering, se sabe en el centro del huracán.

Acaba de tomar las riendas de un gigante que se encuentra con varios frentes abiertos: rentabilidad del negocio, su posición en Nissan, y otros. Pero el que más preocupa es el de la legislación. Concretamente, la europea.

En el marco de la celebración del IAA de Múnich, Provost asegura en una entrevista con medios en la que participó EL ESPAÑOL-Invertia que "no debemos centrarnos sólo en 2035". Ese año está previsto que la Comisión Europea prohíba la comercialización de modelos de combustión interna.

Dicho de otro modo: tan sólo se podrán matricular modelos completamente eléctricos. Por lo menos así lo recoge la legislación actual. "Es toda la lógica industrial en Europa, que está mal", explica el máximo directivo del grupo automovilístico francés.

"Tenemos un tsunami de regulación, ya sea de descarbonización o cualquier otra regulación. A causa de esto, los precios de los coches son muy altos para la gente. Como consecuencia, tenemos un crecimiento sin precedentes de la edad media del parque de coches en Europa", detalla Provost.

"Como consecuencia de todo ello, el mercado europeo es el único en el mundo que no se recuperó tras la pandemia", explicó el nuevo consejero delegado del Grupo Renault.

Por todo ello, Provost considera que "la lógica industrial está mal diseñada en Europa".

En su opinión, "Europa necesita una lógica más realista que permita que el precio del coche sea asequible para los ciudadanos europeos".

"Como consecuencia de ello, tendremos un aumento en el PIB y aceleraremos la descarbonización". Por ello, Provost reclamó "encontrar otra lógica que sea una mejor balanza para la descarbonización, pero también para la tecnología y para el empleo".

Continuidad

El máximo directivo del consorcio automovilístico francés también reconoció que su estrategia al frente de la compañía pasa por la continuidad.

"El éxito de la estrategia Renaulution se basa en contar con una fuerte línea en Europa. Ahora mi prioridad pasa por renovar una línea de éxito en Europa", explica Provost.

Desarrollo eléctrico

Otra de las patas de crecimiento del Grupo Renault se basa en el lanzamiento de modelos completamente eléctricos. Un mercado eléctrico que ha reducido sus previsiones en Europa.

"Tenemos que reducir el coste de los coches eléctricos para luchar con los fabricantes chinos, pero también para permitir a los europeos comprar coches eléctricos", apunta el consejero delegado del Grupo Renault.

"Estamos en línea para reducir un 40% el coste de las baterías. El próximo año tendremos una segunda batería con química LFP (ferrofosfato de litio) en cada coche existente de la estrategia Renaulution", añade.

"Todo ello desarrollado en menos de 18 meses, exactamente igual que nuestros competidores chinos", argumenta Provost.

Posición de España

Preguntado por el futuro que le depara a las plantas españolas (Valladolid, Palencia y Sevilla), Provost aseguró que "el trabajo está asegurado para los años venideros".

No obstante, el consejero delegado del Grupo Renault reiteró que "la mejor manera de asegurar el trabajo en España, como en cualquier otro país, es seguir trabajando en la competitividad".

Cabe recordar que el Grupo Renault tiene previsto iniciar las negociaciones de su nuevo plan industrial antes de que acabe el año, dado que el actual venció en 2024 y se renovó para el presente ejercicio.

Cuestionado por si la compañía planea trasladar la producción de alguno de los modelos híbridos no enchufables que se fabrican en España a su mercado doméstico, Provost niega la mayor. "No existe tal proyecto".