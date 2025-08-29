Arranca la 'operación retorno' con más de 5 millones de desplazamientos y el diésel y la gasolina en nuevos mínimos

La Dirección General de Tráfico (DGT) arranca este 29 de agosto a las 15:00 horas la Operación Retorno, que durará hasta la medianoche del domingo 31 de agosto. El propósito es la protección de los 5.060.000 movimientos que tendrán lugar durante los próximos días.

Los desplazamientos se producirán de manera escalonada, coincidiendo con aquellos que comienzan sus vacaciones en el mes de septiembre. Tráfico hace especial mención al flujo que se producirá durante el domingo 31 desde las zonas más turísticas, al igual que en los pasos fronterizos.

Por otro lado, ante esta cantidad de traslados es importante resaltar los fuegos que aún se encuentran activos, impidiendo el paso por distintas vías, entre las que se encuentran León con la 5330, Igüña, además de en Zamora la 103, en Vigo de Sanabria, en ambos sentidos.

Imagen del tráfico en Mallorca el 20 de junio. Getty Images

Para mejorar el flujo y la seguridad en la circulación, la DGT aumentará sus recursos destinados en las carreteras. Con el incremento de la vigilancia en sus medios humanos, a lo que se suman los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y personal de ocho centros de gestión de Tráfico de la DGT.

Además, ampliarán los medios técnicos como radares fijos y móviles, incluyendo helicópteros Pegasus, drones o motos camufladas, junto con carriles reversibles con señalización adicional, entre otras medidas.

La organización asevera paralizar las obras en carreteras, al igual que la limitación de pruebas deportivas y eventos que supongan ocupaciones en las calzadas. De la misma manera, restringirán la circulación a vehículos que transporten mercancías peligrosas o especiales, en ciertos tramos de carretera, fechas y horas.

Peores horas

Tráfico estima que entre las 16:00 y las 22:00 horas de hoy se produzcan grandes movimientos, generando problemas en la circulación tanto en sentido de salida como de entrada en los núcleos urbanos y las principales vías de acceso a las zonas turísticas de costa.

De cara al sábado 30 se mantendrá el tráfico intenso, sobre todo, en las primeras horas de la mañana entre las 8 y las 14 horas. A lo largo de la jornada, se observarán flujos de retorno mediante una afluencia escalonada hacia los centros de las ciudades.

Finalmente, el domingo 31 comenzarán grandes movimientos de circulación entre las 16 y las 23 horas en los principales ejes y zonas de litoral. Tanto para aquellos que finalicen su descanso vacacional, como para los que hayan decidido disfrutar del fin de semana.

Será entonces cuando llegue a su fin la operación especial de retorno 2025, indicando la vuelta a la rutina para muchos españoles.

Carburantes a la baja

A esto se suma la bajada del precio de los carburantes, los cuales han marcado nuevos mínimos en lo que va de verano. En concreto, el diésel ha caído por cuarta semana consecutiva con un 2% en el mes de agosto, hasta situarse en los 1,407 euros el litro, el más bajo desde la tercera semana de julio.

En cuanto a la gasolina, esta acumula su quinta semana de descenso consecutivo, correspondiente a un 1%, llegando a los 1,477 euros el litro. Por lo que se confirma su abaratamiento en un 3,2% frente al cierre del ejercicio del año anterior, en cuanto al diésel el descenso es de un 2,5 %.

Estas cifras se ven reflejadas en las facturas de los conductores, pasando a poder llenar los depósitos por hasta 4,9 euros menos. En los vehículos gasolina, un depósito medio, de unos 55 litros, lo que supone un coste de unos 77,39 euros, 1,7 euros menos, que en estas fechas del pasado verano.

Para aquellos de carburante diésel, este alcanza las cifras anteriores al estallido de la invasión rusa en Ucrania, el 24 de febrero de 2022, cuando el precio era de 1,479 euros el litro y el de la gasolina era de 1,591 euros.

Por lo que se puede afirmar, que estas cantidades se encuentran lejos de alcanzar las subidas del verano de 2022, cuando llegaron los 2,141 euros en la gasolina y 2,1 euros en el gasóleo. Asimismo, el diésel suma 130 semanas situándose por debajo de la tarifa de la gasolina.

Con estos datos, España se posiciona por debajo de los precios de la media europea, esta se encuentra situada en los 1,615 euros el litro de gasolina, al igual que en la eurozona, que es de 1,665 euros el litro.

De la misma manera, que el diésel, cuyo coste medio en la UE es de 1,524 euros, al igual que en la zona euro, que es de 1,55 euros el litro.