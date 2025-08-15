Crea una fórmula con la que eliminar olores y manchas en el coche y triunfa en España: "Lo he dejado niquelado"

La cadena valenciana Mercadona, dirigida por Juan Roig Alfonso, cuenta ya con 48 años de historia. Se ha convertido en un referente en cuanto a supermercados para los españoles. Sus productos nuevos se convierten en estrellas virales gracias, en parte, a las redes sociales y sus muchos consumidores.

No solo en alimentación, los cosméticos y la limpieza han ganado popularidad. Hoy Yolanda Herrera, creadora de contenido sobre trucos de limpieza desde sus redes sociales, propone una mezcla que ella misma crea con varios productos, uno de ellos de este supermercado. La entendida define así el resultado: "Lo he dejado niquelado".

Esta invención viene a consecuencia de que el nieto de la creadora devolvió en los asientos traseros del vehículo, por lo que para eliminar tanto manchas como olores, lo primero que hizo fue acudir a esta cadena de supermercados.

Para comenzar, fue a comprar el Amoníaco muy fuerte de Bosque Verde con detergente. Se trata de una botella creada por la propia cadena, cuenta con 750 ml y su precio es de 1,25 euros por cada unidad.

El producto está específicamente diseñado para la limpieza de moquetas, alfombras y tapicerías, tal como viene incluido en su descripción. También, se puede utilizar en la lavadora incluyéndolo con la medida de un vaso y posteriormente agregando el detergente.

En segundo lugar, utiliza jabón en escamas. Ella, concretamente, escoge el de la marca Capricho, disponible por un precio de 2,9 euros. Este está enriquecido con aceite de coco y glicerina, un compuesto con base de alcohol de azúcar.

Por último, se necesita una botella pulverizador. Para crear la mezcla, la entendida une en un recipiente 500 mililitros de agua muy caliente a la que añade dos cucharadas del jabón en escamas y lo remueve todo hasta que queda una solución homogénea.

Posteriormente, añade el amoníaco, concretamente medio vaso, y tras esto lo mezcla con el resto de componentes y lo deja reposar hasta que se enfría. De este modo lo muestra en sus redes sociales.

Cuando ha pasado el tiempo, mete el producto creado en el bote pulverizador. Se tiene que extender la mezcla por la tapicería del coche con un paño que debe estar humedecido en todo momento. Después, se frota la superficie hasta que desaparecen todas las manchas y olores. "Van saliendo por arte de magia", declara Yolanda.