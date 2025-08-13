China y Europa animan el mercado del coche eléctrico: las ventas mundiales crecen un 27%, hasta los 10,7 millones

El desarrollo del coche eléctrico avanza sin freno a nivel mundial. Los fabricantes automovilísticos siguen apostando por esta tecnología, pese a que su desarrollo aún es deficitario.

No obstante, se trata de un negocio de rápido crecimiento dado que se trata de una tecnología que aún no es predominante.

De esta manera, en los siete primeros meses del año se matricularon a nivel mundial un total de 10,7 millones de vehículos, lo que supone un crecimiento del 27% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos de Rho Motion. Un mercado eléctrico que se están encargando de animar tanto a Europa como a China.

Sólo en el mes de julio, las ventas mundiales de vehículos eléctricos registraron un alza del 21% en la comparativa interanual, hasta alcanzar los 1,6 millones de unidades comercializadas.

En Europa, las matrículas de vehículos completamente eléctricos entre enero y julio alcanzaron los 2,3 millones de unidades, lo que equivale a un crecimiento del 30% frente a los siete primeros meses de 2024.

Pese a este fuerte impulso en las ventas, el desarrollo es dispar en las regiones. De esta manera, si bien las ventas de vehículos eléctricos crecieron un 43% en Alemania y un 32% en Reino Unido, Francia acumula un descenso del 11% en lo que va de año.

Con el fin de paliar esta situación, el Gobierno francés volverá a poner en marcha su programa de arrendamiento de vehículos eléctricos para hogares con bajos ingresos el próximo 30 de septiembre. Todo ello con el objetivo de lograr algo más de 50.000 matriculaciones.

En la zona sur de la región, con menor poder adquisitivo que sus vecinos del norte y donde la tecnología predominante es la híbrida no enchufable, también se están produciendo grandes avances.

Así, España lidera el crecimiento en ventas en el sur de Europa, con un alza del 83% en los siete primeros meses del año y un total de 62.514 unidades matriculadas, según datos de la patronal de fabricantes de automóviles y camiones (Anfac).

Italia también está registrando importantes crecimientos a lo largo del presente ejercicio. En el país transalpino se comercializaron en los siete primeros meses del año un total de 50.754 modelos completamente eléctricos, lo que equivale a un incremento del 28,9% en la comparativa interanual.

Pero Italia no se queda aquí, el Ejecutivo de Giorgia Meloni aprobó a comienzos del presente mes de agosto unos incentivos de 600 millones de euros con el fin de incrementar las ventas de este tipo de vehículos.

Las ventas en China crecen un 29%

De lo que no hay ninguna duda es que China sigue siendo el adalid en este tipo de matriculaciones de vehículos.

En los siete primeros meses del año, las ventas de vehículos completamente eléctricos crecieron un 29% en tasa interanual, hasta alcanzar los 6,5 millones de unidades.

De esta manera, el gigante asiático es responsable del 60% de las matriculaciones mundiales de vehículos completamente eléctricos.

Cabe recordar que la penetración de este tipo de vehículos sobre el total del mercado chino supera el 50%. Una cifra que en el Viejo Continente tan sólo se puede equiparar al mercado noruego, donde la penetración de este tipo de tecnología acapara más del 90% de los registros. Ahora bien, el mercado noruego no es uno de los más importantes de Europa, dado que su volumen es pequeño.

Norteamérica crece un 2%

En Norteamérica, las ventas de vehículos eléctricos en Canadá, Estados Unidos y México en lo que va de año registraron un crecimiento del 2%, con tan sólo un millón de unidades matriculadas.

Desde la consultora Rho Motion prevén que este tipo de ventas crezcan a lo largo del tercer trimestre del año, antes de que expiren los créditos fiscales para los consumidores recogidos en la Ley de Reducción de la Inflación en Estados Unidos (IRA, por sus siglas en inglés) el próximo 30 de septiembre.

En el caso del mercado estadounidense, tampoco ayudan las políticas arancelarias impuestas por la Administración Trump. De hecho, los principales grupos automovilísticos han sufrido un importante impacto debido a la imposición de estas tasas adicionales.