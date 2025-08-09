Seat Leon FR e-Hybrid: un clásico con más de 25 años de historia que se electrifica con 133 kilómetros de autonomía

Seat acaba de celebrar su 75 aniversario en un momento en el que la automoción destaca por su transformación a la electrificación. La compañía con sede en Martorell se fundó el 9 de mayo de 1950, el mismo día en el que Robert Schuman, ministro francés de Asuntos Exteriores, presentó la Declaración que lleva su nombre y que es considerada como el acto fundacional de la Unión Europea.

En todos estos años la compañía ha pasado de ser española a alemana, tras la compra por parte del Grupo Volkswagen, allá por 1986, a cambio de 80.000 millones de las antiguas pesetas (unos 480,8 millones de euros al cambio actual).

Pero también ha visto crecer una nueva compañía, Cupra, que en un primer momento era una división de la marca y que en 2018, bajo la presidencia de Luca de Meo, pasó a ser una nueva enseña.

En la actualidad, la matriz logra los principales beneficios a través de Cupra, aunque desde finales del año pasado se encuentra cerca de entrar en pérdidas debido a los aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos fabricados en China. Una situación en la que se ve afectada por el Cupra Tavascan.

Pero todo el sistema de transformación de la compañía no inmiscuye sólo a Cupra. La marca Seat también entra dentro de estos planes. Así las cosas, pese a que aún se sigue esperando un modelo completamente eléctrico para la firma, Seat ha pasado a electrificar alguno de sus modelos históricos.

Vista delantera del Seat Leon FR e-Hybrid A. Tejero

Es lo que ha sucedido con el Seat León, un modelo que en 2024 cumplió 25 años y que desde 2020 cuenta con una variante híbrida enchufable. En estos casi 26 años se han comercializado más de 2,5 millones de unidades.

Para celebrar su 75 aniversario, Seat ha lanzado una versión conmemorativa en su gama y el León no podía escapar a semejante adaptación. Ahora bien, la versión probada por EL ESPAÑOL-Invertia es Seat Leon 1.5 e-Hybrid de 204 CV con el acabado FR XXL.

Etiqueta CERO

Esta versión tiene un precio de partida de 42.200 euros en el mercado español y gracias a su motorización híbrida enchufable se beneficia de la etiqueta CERO de la Dirección General de Tráfico (DGT).

De hecho, uno de los puntos fuertes de este modelo es la autonomía eléctrica de la que dispone, dado que alcanza los 133 kilómetros de autonomía. Todo ello gracias a que incorpora una batería con una capacidad de 19,7 kWh, cuyo motor eléctrico entrega una potencia de 115 CV. En total, la potencia conjunta que desarrolla el modelo es de 204 CV. Además, el depósito de gasolina alcanza los 40 litros.

Esto le permite poder circular tanto en versión completamente eléctrica como de una forma híbrida. Si bien es cierto que los consumos son más elevados en el momento en el que entra el motor de combustión, estos no exceden los 4 litros.

La química de la batería es NMC (níquel, manganeso, cobalto) y las 96 celdas prismáticas distribuidas en cuatro módulos de 24 cada una permiten almacenar cerca de un 50% más de energía, gracias también a un encapsulado optimizado.

Vista tres cuartos trasera del Seat León FR e-Hybrid A. Tejero

De esta manera, la capacidad de carga se sitúa en los 73 Ah en lugar de los 37 Ah previos. Todo ello permite recuperar entre el 10% y el 80% de la batería en 26 minutos con una potencia de hasta 50 kW. Pero dicho modelo también se puede recargar en postes de corriente alterna, utilizando una carga trifásica de hasta 11 kW.

En la prueba realizada, en la que se han combinado trayectos urbanos e interurbanos a lo largo de 270 kilómetros, el modelo marcó un consumo de 3,7 litros a los 100 kilómetros y 6,1 kWh a los 100 kilómetros.

El modelo tiene una longitud de 4,37 metros, una anchura de 1,80 metros, una altura de 1,46 metros y una distancia entre ejes de 2,68 metros. En cuanto al peso, dicho modelo alcanza los 1.657 kilos.

El Seat León FR e-Hybrid tiene una cilindrada de 1.498 centímetros cúbicos, cuatro cilindros en línea y un propulsor de gasolina de 1.5 litros. Además, monta unas llantas de aleación de 18 pulgadas en negro. Además, equipa una transmisión automática de doble embrague DSG de seis velocidades.

Interior tecnológico

El puesto de conducción está dominado por la consola central, la cual está presidida por una pantalla de infoentretenimiento de 12,9 pulgadas. Dicha pantalla viene precedida de una barra retroiluminada para controlar el climatizador y el volumen del mismo, aunque es preferible utilizar la rueda ubicada en el volante.

Otra pantalla domina el puesto del conductor. Se trata del cuadro de instrumentos de 10,25 pulgadas, el cual llama la atención por su diversidad de temas, así como de la integración del mapa de la navegación.

Interior del Seat Leon e-Hybrid Seat

Cabe mencionar que la versión publicada por este periódico también montaba un techo solar no practicable, al que se puede acceder corriendo una cortina que llega hasta la mitad del habitáculo.

A nivel lumínico, el modelo incorpora la tecnología Matrix LED, que mejora tanto la seguridad como la experiencia de conducción en condiciones de baja visibilidad.

Cabe destacar también que el volumen del maletero se sitúa en los 380 litros.

A nivel de sensaciones, el Seat León FR e-Hybrid se amolda a la perfección al trazado de la carretera. En un mercado cada vez más dominado por los SUV, la vuelta a los turismos tradicionales parece más un hecho de fe que una apuesta del mercado.

El arranque del modelo se produce, siempre y cuando haya batería, en modo eléctrico. Pero otra función importante que monta es que, en caso de decantarse por la conducción en modo híbrido, existe la posibilidad de que el vehículo mantenga la autonomía del sistema eléctrico.

En lo que a dinámica se refiere, este modelo alcanza una velocidad máxima de 220 km/h y completa los 100 km/h desde parado en 7,7 segundos. De hecho, en caso de circular sólo en modo eléctrico, se puede circular sin emisiones hasta los 140 km/h.

Entre los sistemas de asistencia a la conducción, cabe destacar la cámara de visión trasera, así como el asistente de aparcamiento autónomo, el control de crucero adaptativo y predictivo, el asistente de atascos o la alarma, entre otros.

Dicho modelo también incluye el sistema de reconocimiento de señales, el sistema de alerta de tráfico posterior para salir del aparcamiento, el aviso de apertura de puertas a los pasajeros cuando se aproxima otro vehículo, el asistente de emergencias y siete airbags.

Entre la competencia del Seat León e-Hybrid se encuentran el Peugeot 308 híbrido enchufable, el Opel Astra híbrido enchufable o el Volkswagen Golf e-Hybrid.

En definitiva, el Seat León FR e-Hybrid es una buena opción para aquellos que quieran dar el salto a la etiqueta CERO de la DGT y que aún no se atrevan a dar el salto a un modelo completamente eléctrico.

Más de un cuarto de siglo después de su creación, el Seat León se adapta a los nuevos tiempos. Quién sabe si la siguiente generación de este modelo contará con una versión completamente eléctrica. Una respuesta que tan sólo puede ofrecer el tiempo y, de aquí a no mucho, el consejo de administración del Grupo Volkswagen.