Mercedes-Benz enfila su cuarto año consecutivo como la marca premium más vendida en el mercado español

Mercedes-Benz va camino de lograr su cuarto año consecutivo como la marca más vendida del segmento premium en el mercado español.

Todo ello pese a que en 2024 la marca de la estrella recortó el beneficio un 74% en España, motivado por la caída en la producción de la factoría que la compañía tiene en Vitoria.

En los siete primeros meses del año, Mercedes-Benz se sitúa como la marca premium más vendida del mercado español, con un total de 31.930 unidades, lo que equivale a un incremento del 12,8% en la comparativa interanual, según datos de las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y distribuidores oficiales e independientes (Ganvam).

Por detrás se posiciona la marca BMW, que comercializó en España un total de 28.023 turismos, un 5,5% más en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El podio lo cierra Audi. La marca de los cuatro aros matriculó en los siete primeros meses del año un total de 23.898 turismos, un 2% más en la comparativa interanual.

El GLC, capital en ventas

En cuanto a modelos, el GLC es un modelo capital para Mercedes-Benz. Este modelo SUV aporta casi una de cada cuatro ventas que realiza la marca de la estrella en lo que va de año.

Concretamente, las matriculaciones del GLC entre enero y julio se situaron en las 7.470 unidades, lo que equivale a un incremento del 36,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El segundo modelo más comercializado por Mercedes-Benz en España es el GLA. De este modelo se matricularon en los siete primeros meses del año un total de 5.306 vehículos, un 11% menos en tasa interanual.

Asimismo, el Mercedes-Benz Clase A, el modelo de entrada a la gama de la compañía, aportó un total de 4.399 matriculaciones hasta julio, un 7,8% más frente al mismo periodo del año anterior.

Por último, el Mercedes-Benz Clase C recortó sus entregas un 2% hasta julio, hasta matricular un total de 2.074 unidades.

De esta manera, seis de cada 10 ventas que hace la compañía en España corresponden a estos cuatro modelos.

BMW no tiene rival a nivel mundial...

Si en España el liderazgo del segmento premium lo tiene Mercedes-Benz, a nivel mundial nadie tose a BMW. La marca bávara es la más vendida en el segmento premium desde 2020. Fue entonces cuando logró desbancar a Mercedes-Benz tras nueve ejercicios consecutivos como marca con más ventas en este segmento.

En el primer semestre del ejercicio actual, la marca BMW comercializó en todo el mundo un total de 1.070.960 unidades, lo que equivale a un descenso del 2,3% en la comparativa interanual. Aún así, sigue siendo líder.

Tras la marca bávara se sitúa Mercedes-Benz, que entregó en todo el mundo en el primer semestre un total de 899.974 turismos en todo el mundo, lo que equivale a una merma del 6% en la comparativa interanual.

El podio del segmento premium a nivel mundial lo cierra Audi. En los seis primeros meses del año, las entregas de Audi alcanzaron los 783.531 vehículos, un 5,9% menos que en el mismo periodo del año anterior.

... y encabeza las ventas de eléctricos

En cuanto a las matriculaciones de vehículos completamente eléctricos, BMW también se sitúa por delante de sus rivales alemanes. La firma matriculó un total de 174.090 modelos de batería hasta junio, lo que equivale a un descenso del 3% frente al mismo periodo del año anterior.

Así las cosas, un 16,2% de las ventas mundiales de la marca BMW corresponden a modelos completamente eléctricos, en línea con la penetración lograda en el primer semestre de 2024.

Audi es la segunda marca premium que más modelos eléctricos comercializa en todo el mundo. En la primera mitad del ejercicio, las matriculaciones de este tipo de vehículos alcanzaron las 101.384 unidades, un 32,3% más frente al mismo periodo del año anterior.

De esta manera, la penetración de las matriculaciones eléctricas en la marca a nivel mundial se sitúa en el 12,9%, es decir, 3,7 puntos porcentuales más que el primer semestre de 2024.

Mercedes-Benz es la firma premium que menos coches eléctricos comercializa en todo el mundo. La marca de la estrella matriculó entre enero y junio un total de 75.733 vehículos de batería, lo que equivale a un descenso del 19% en la comparativa interanual. Cabe recordar que no se tienen en cuenta las matriculaciones de furgonetas eléctricas, dado que pertenecen a otra división.

De esta manera, un 8,4% del total de las ventas realizadas por Mercedes-Benz en el primer semestre del año correspondió a vehículos eléctricos. Dicho guarismo equivale a 1,3 puntos porcentuales menos frente al mix de ventas eléctricas que logró la firma con sede en Stuttgart en el primer semestre de 2024.