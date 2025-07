⁠Hasta 150€ de multa: muchos conductores en España olvidan esto al salir del coche en una zona de carga

Estacionar en una zona de carga y descarga puede parecer una solución rápida para hacer una gestión, una parada breve o dejar a alguien. Sin embargo, muchas de estas acciones, aunque aparentemente inofensivas, pueden acarrear una multa de hasta 150 euros. La razón no es solo el lugar en el que se aparca, sino también el tiempo y las condiciones bajo las cuales se utiliza ese espacio reservado.

A su vez, estas zonas están reguladas por cada ayuntamiento y su uso está estrictamente limitado a vehículos autorizados, generalmente de reparto, y en horarios muy concretos.

Pese a ello, muchos conductores particulares siguen utilizando estos espacios para hacer una parada "rápida", sin tener en cuenta las restricciones que rigen su funcionamiento.

Uno de los errores más frecuentes es asumir que fuera del horario laboral o durante los fines de semana estas zonas se convierten automáticamente en plazas libres de uso general. Sin embargo, esto no siempre es así. Muchas ordenanzas municipales mantienen la prohibición de aparcar durante ciertas franjas horarias e incluso fuera de ellas si el vehículo no es de tipo comercial o no cuenta con la correspondiente acreditación.

Asimismo, detenerse en doble fila junto a una zona de carga también puede derivar en sanción, especialmente si se obstaculiza el paso o se genera un riesgo para la circulación. En todos estos casos, la multa puede alcanzar los 150 euros y conllevar la retirada del vehículo por la grúa municipal.

Y otro aspecto que suele pasarse por alto es el límite de tiempo. En muchos municipios, incluso los vehículos autorizados solo pueden permanecer en estas zonas durante 30 minutos, lo que se debe acreditar con un disco horario visible. No respetar ese plazo también puede considerarse infracción, aunque el vehículo cumpla con todos los demás requisitos.

Además, en muchas ciudades ya se están incorporando cámaras de control automático que registran la matrícula y el tiempo de permanencia del vehículo en estas zonas. En esos casos, la multa llega directamente al domicilio sin mediar aviso.