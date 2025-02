Volkswagen revisará su previsión de fabricar coches eléctricos en España ante la baja demanda del mercado

El mercado de vehículos eléctricos no termina de despegar en España. Esto repercute de manera directa en las firmas automovilísticas que tienen su producción en nuestro país, tal y como ha confirmado el presidente de Seat, Wayne Griffiths. "Tenemos una previsión de mercado mucho más reducida y habrá que adaptarse a esta nueva planificación", ha señalado.

De esta forma, las plantas de Martorell (Barcelona) y Landaben (Navarra), que acogerán la fabricación del Cupra Raval y el Volkswagen ID.2, así como el Skoda Epiq y el Volkswagen ID.2 X, respectivamente, tendrán que reducir sus previsiones de producción ante la baja demanda del mercado de coches eléctricos.

Las fechas previstas del inicio de fabricación comenzarán en marzo de 2026 para el Cupra Raval y el Skoda Epiq, mientras que, unas semanas después, le tocará el turno al Volkswagen ID.2. En el caso del Volkswagen ID.2 X, se empezará a ensamblar unos tres meses más tarde en Landaben.

Por su parte, el objetivo fijado para finales de la década es que con los modelos cero emisiones de Martorell se alcancen las 500.000 unidades cada año, mientras que en Landaben la cifra sería de 300.000 unidades.

Ante esta cuestión, Wayne ha indicado que "a largo plazo seguimos con estos objetivos porque tendremos que recuperar nuestras inversiones".

Normativa CAFE

Al tener que rebajar los volúmenes de producción, el directivo ha contestado a la pregunta sobre si se podrá compensar esa reducción con modelos de combustión como el Seat Ibiza, Seat León o Formentor, unos vehículos de peso para las ventas del fabricante.

Wayne ha detallado que "si no hay flexibilidad en las multas de CO2 no. Al contrario, si bajas tu eléctrico tendrás que bajar tus coches de combustión también para cumplir los requisitos". Cabe recordar que esas sanciones se impondrían por la normativa CAFE (Clean Air For Europe), un reglamento que entró en vigor el pasado 1 de enero.

Esta ley establece que las emisiones de CO2 tienen que ser de 93,6 gr/km para los coches vendidos en los 27 países de la UE. Por tanto, las marcas que excedan ese rango podrían enfrentarse a multas de hasta 95 euros por cada gramo excedido. Asimismo, el límite fijado para este año será todavía más bajo, hasta llegar a los 49,5 gr/km.

Otro aspecto que también afecta a la firma española es la aplicación de aranceles de más del 20% en el Cupra Tavascan, ya que se fabrica en la planta china del Grupo Volkswagen de Anhui. Ante este asunto, el presidente de Seat ha asegurado que "estamos intentando buscar una solución con Bruselas y la ayuda del Gobierno". "No puede ser que un Tesla tenga un 7% de tasas y una empresa europea más del doble", añadió.

Pérdida de empleo

En relación con los aranceles, el presidente del Comité de Empresa de Seat, Matías Carnero, ha manifestado que "si esto no mejora o no se arregla, podemos tener una pérdida importante de empleo a partir del año 2026 y en adelante, debido al tema de los aranceles y por fabricar coches que tienen que pagar mucho CO2".

Carnero también ha apuntado que, en función de los niveles de tasas, se podría reducir la producción en más de 50.000 coches en la fábrica de Martorell, lo que sería un "palo duro para nuestras plantillas". Asimismo, ha destacado que es esencial el papel del Gobierno para fomentar la compra de vehículos eléctricos, puesto que "de nada habrá servido montar las empresas que estamos construyendo para después no poder fabricar ni un 50% de los coches que tenemos que dotar al mercado".

Mejorar el Moves

Ante el "parón" del Plan Moves 3, anunciado la semana pasada tras caer el decreto ómnibus, el presidente de Seat ha recalcado que está en conversaciones con el Gobierno para instar a un plan de ayudas efectivo, poniendo como ejemplo el caso de Portugal o Alemania, este último cuando había subvenciones para el coche eléctrico.

Griffiths ha sido tajante al decir que "no estoy pidiendo prolongar el Moves, lo que realmente incentiva al coche eléctrico es quitar el IVA o reducir el IRPF; hacer lo mismo que están haciendo en Portugal y otros países donde el coche eléctrico está arrancando". "El problema del Moves no es de dinero, sino de ejecución", ha añadido.