El CEO de Mercedes España: "Si hoy solo vendemos eléctricos mañana no existiremos"

Mercedes-Benz fue una de las marcas de coches que hace ya algunos años confirmó su calendario de electrificación. En concreto, fue en 2021 cuando la firma de la estrella anunciaba que al final de la década sólo vendería coches eléctricos.

Sin embargo, este anuncio ha sido matizado en los últimos meses. La desaparición de las ayudas en países como Alemania; la ralentización de las ventas de coches eléctricos en los países mediterráneos; las dudas de los usuarios hacia la infraestructura de recarga y las autonomías de estos vehículos… Todo ello ha hecho que Mercedes-Benz reformule su estrategia de electrificación.

En este sentido, la marca no dice que dejará de ser un fabricante de coches eléctricos. Esto lo tiene claro. Pero sí afirma que no hará desaparecer el motor de combustión mientras haya demanda y cumplan con las emisiones. Para hablar de este y otros temas, EL ESPAÑOL acude a un encuentro con Reiner Hoeps, presidente y CEO de Mercedes-Benz en España y Portugal en el que hablamos del futuro de la enseña.

¿Ha cambiado Mercedes-Benz su estrategia en cuanto a la electrificación?

En Mercedes hace ya varios años, entre cuatro y cinco, dijimos que estaba claro que el coche de combustión no podría seguir durante toda la vida. Y también nos dimos cuenta de que los coches son cada vez más digitales… De ahí que trazamos nuestro futuro pensando en estos dos aspectos clave: coches eléctricos y conectados. Por ello hicimos un plan muy ambicioso de electrificación.

El automóvil superdeportivo Mercedes-AMG One ya tiene un cliente en España.

¿Y qué ha ocurrido?

Hemos visto que el mundo va a diferentes velocidades. Hay países con muchos incentivos en el momento de la compra, pero también hay otros donde el cliente no sabe cuándo va a recibir estas subvenciones. Este es el caso de España. También hay diferentes situaciones respecto a la infraestructura de recarga en los países.

Por ejemplo, en Francia, en las estaciones de servicio hay numerosas electrolineras, mientras que en España no vemos tantas. Puede ser que la infraestructura de recarga sea suficiente hoy con el parque actual de coches eléctricos. Pero es difícil imaginar una situación en 2035 cuando no se puedan vender coches con emisiones con este tipo de redes de carga, con un 6% solo de puntos rápidos.

Entonces, ¿cambia el mensaje de ser una marca 100% eléctrica al final de la década?

Quizá fuimos una marca demasiado adelantada en las decisiones. Pero también hay que reconocer que Mercedes ha sido una compañía que ha ajustado la toma de decisiones. Por tanto, ahora lo que hacemos es buscar el equilibrio de apostar por la electrificación, pero sin cortar con las raíces y dejar de vender nuestros coches.

Tenemos, por un lado, que tener el objetivo de ser 100% eléctricos. Pero también tenemos que ser flexibles. Si hoy decimos en Mercedes que solo venderemos coches eléctricos, quizás mañana ya no existamos. Por ello hay que ser inteligentes en la transición. Además, en nuestra gama hay muchos coches buenos que no son 100% eléctricos. Por ello, durante esta década y hasta 2030 vamos a ofrecer coches electrificados y de combustión. Y todo ello con el objetivo de 2039 de lograr la descarbonización.

El robot Apollo en la fábrica de Mercedes-Benz en Hungría Apptronik Omicrono

¿Cuándo se dieron cuenta de que era necesario cambiar de estrategia?

Fue durante el segundo semestre del año pasado. Fue entonces cuando vimos que la infraestructura de recarga va más lenta y que había más miedo del que pensábamos en la transición hacia el coche eléctrico. También ayudó la decisión del Gobierno alemán de quitar las subvenciones de un día para otro a los eléctricos.

Hay que tener en cuenta que una persona con más recursos económicos lo tiene más fácil pasarse al eléctrico. Pero si lo que queremos es que la gran mayoría de la gente compre eléctricos con unos precios de entre 20.000 y 40.000... Es algo mucho más difícil de conseguir de aquí a 2035. Por todos estos motivos decidimos ir un poco más lentos.

¿Puede concretar en qué cambia la estrategia?

Pues en adaptar el plan de los nuevos modelos para los próximos años. No quiere decir que no se vayan a lanzar eléctricos, pero sí que algunos nuevos modelos que iban a dejar de producirse seguirán en producción. No obstante, desde Mercedes seguimos estando de acuerdo en que la industria del automóvil tiene que contribuir a luchar contra los efectos del cambio climático y trabajar en la reducción de emisiones.

¿Se ha demonizado al coche de combustión?

Los vehículos de combustión tienen una mala imagen. Y esto es también parte de culpa de la industria, porque entre todos hemos contribuido a destruir la reputación del diésel. Pero un diésel de hoy es magnífico. Podemos decir que es muy limpio. Es cierto que hay algunos políticos que no nos creen, pero son una minoría. La gran mayoría sabe que somos serios.

Por ello, desde Mercedes pensamos que tiene que ser el cliente el que decida qué opción le viene mejor. Serán los mercados los que decidan cuándo dar el salto completo al eléctrico. Mientras tanto, nosotros ofreceremos todo el abanico de tecnologías y alternativas: gasolina, diésel, híbridos ligeros, híbridos enchufables y eléctricos.

Mercedes Clase E.

¿Qué estimación de ventas tiene de eléctricos en los próximos años?

Actualmente, en Europa hay mercados como Portugal donde el 70% de nuestras ventas son coches electrificados (híbridos enchufables y eléctricos). En otros países como Francia estamos entre el 50% y el 60%. Y en España en los últimos meses los pedidos de coches electrificados ya son el 50%.

Esperamos que en Europa el porcentaje de coches electrificados en 2030 sea muy elevado. En el conjunto del mundo, este porcentaje será un poco menor, alrededor del 50%.

¿Y con estas cifras de ventas se llegará a la reducción de emisiones que obliga a Europa?

Efectivamente, por un lado está la prohibición de un motor que expulse emisiones más allá de 2035 y por otro lado está la reducción de emisiones a la que estamos obligadas todas las marcas. Por ejemplo, en 2025 la media de emisiones de los fabricantes deberá de ser de 90 gramos.

En 2023 Mercedes tuvo una media de 110 gramos de CO2. Por ello, estamos haciendo muchos esfuerzos con los híbridos enchufables, que permitirán reducir las emisiones. Estamos seguros de que vamos a llegar a los 90 gramos el próximo año.

Mercedes Clase E.

¿Cómo evolucionarán las ventas de Mercedes en este 2024?

Hasta el mes de mayo, Mercedes ha matriculado un total de 19.000 unidades. Esto supone un crecimiento del 9,3%, cuando el mercado está creciendo un 6,8%. Además, si hablamos de pedidos (no de matriculaciones) nuestro crecimiento es del 14%.

Y esta cifra es la que queremos mantener. Para ello apostaremos por coches con mucha demanda como el GLC. Deberíamos acabar el año con una cifra de entre 45.000 y 50.000 unidades.

Con este volumen somos la primera marca premium en España y estamos en una lucha cuerpo a cuerpo con BMW. Pero hay que dejar claro que es una competencia sana, que no somos enemigos. De hecho, esta rivalidad nos hace más fuertes.

¿Y del total de las ventas… qué porcentaje hay de híbridos enchufables y de eléctricos?

Hasta mayo, hemos matriculado un total de 5.712 híbridos enchufables y 1.180 eléctricos puros. Por lo tanto, de híbridos enchufables es el 30% y de eléctricos puros es el 6,2%.

¿Cree que las elecciones europeas pueden cambiar el panorama del vehículo eléctrico?

Es cierto que puede que haya un cambio político en la composición del futuro parlamento. Es posible, por tanto, que se revise la prohibición del motor sin emisiones en 2035. No obstante, seguimos pensando que el adquirir un coche eléctrico será lo ‘normal’ en el futuro y que próximamente habrá un punto de no retorno en la electrificación. La cuestión es cuál será la velocidad de transformación. Esta es la clave. Pero lo que tenemos claro es que no queremos ser el nuevo Kodak de la industria del automóvil.

¿Mercedes será solo una marca de coches de lujo?

Es cierto que se ha debatido mucho sobre la definición del lujo. Pero hay que señalar que Mercedes siempre ha sido una marca luxury. Pero claro, a la hora de hablar de una marca de lujo no solo podemos irnos a los vehículos más altos de la marca, ya que también queremos seguir vendiendo dos millones (o más) de coches.

Lo que queremos en realidad es trabajar más el lujo en apartados como la satisfacción a los clientes o la diferenciación en el servicio. Nos queremos dedicar más a los clientes porque es lo que nos puede diferenciar.

¿Y modelos como el Clase A tendrán sucesor?

Hoy por hoy no tenemos plan para suceder de forma inmediata al Clase A. Hay que tener en cuenta que tenemos el objetivo de ser una empresa cada vez más rentable. Y el Clase A sólo se vende en Europa mientras otros modelos se venden en todo el mundo.

Por lo tanto, no lanzaremos un Clase A en 2025. Esto no quiere decir que no vaya a haber un nuevo Clase A. Sí puedo decir que tenemos un plan para lanzar nuevos coches eléctricos en 2025. Y en este sentido, estos coches también contarán con versiones derivadas de gasolina.

¿Están a favor de poner aranceles a los chinos?

Estamos en contra de estos aranceles. Si Europa los impone, ¿qué harán los chinos? ¿Impondrán ellos los suyos? Al final cualquier arancel o cualquier barrera solo puede llevar a una escalada. Es cierto que no conocemos cuál es la rentabilidad de las empresas chinas, pero tampoco podemos aislarnos de ella.

No podemos cerrarnos y bloquearles. Estamos conectados con China en todos los ámbitos: coches, medicamentos, electrónica, minerales… Así que por ello tenemos la obligación de trabajar juntos. El bienestar económico del mundo se ha conseguido cuando los países y continentes han trabajado de forma conjunta.